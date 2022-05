Mới ra tù, lại gây án

Ngày 27/5, Công an huyện Đất Đỏ đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Lợi (SN 1997, quê tỉnh Bình Thuận) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra, Lợi đi bộ ngang qua nhà bà Lê Thị Na (SN 1976, tổ 8, ấp Mỹ Hoà, xã Long Mỹ), phát hiện xe máy hiệu Wave màu xanh biển số 68S5-6000 dựng trong sân nhà, trên xe có sẵn chìa khóa, nên nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi lén lút vào trong sân nổ máy trộm xe thì bà Na bên trong nhà phát hiện đuổi theo và tri hô. Lúc này, lực lượng Công an xã Long Mỹ đang thực hiện công tác tuần tra trên địa bàn gần đó nghe tiếng tri hô, nên cùng người dân đuổi theo Lợi.

Khi đến đoạn đường nông thôn đoạn thuộc tổ 3, ấp Mỹ Hoà, xã Long Mỹ, thì Lợi té ngã, nên bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật. Tại cơ quan công an Lợi khai nhận, đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù ngày 25/1/2022. Do không có công việc ổn định lại muốn có tiền tiêu xài nên đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp.

PHƯỚC AN