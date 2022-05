Bắt nhóm đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 19/5, Cơ quan CSĐT-Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, đã ra quyết định bắt tạm giam đối với các đối tượng, gồm: Trần Bảo Đăng (19 tuổi, trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; Huỳnh Văn Nhật (33 tuổi), Nguyễn Khắc Dương (29 tuổi), Nguyễn Khắc Duy (27 tuổi) và Nguyễn Hồng Tin (29 tuổi), cùng trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh, Đồn Biên phòng Bình Châu và Công an xã Bình Châu kiểm tra và bắt quả tang Trần Bảo Đăng tàng trữ trong người 1 gói nilon hàn kín, đối tượng khai nhận là ma túy đá mua của Huỳnh Văn Nhật. Tiếp tục khám xét chỗ ở của Huỳnh Văn Nhật, cơ quan công an thu giữ 1 gói nilon chứa chất ma túy đá và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Qua quá trình khám xét chỗ ở của Nhật, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà của Nguyễn Khắc Dương (sát nhà Nhật) và em trai là Nguyễn Khắc Duy cùng với Nguyễn Hồng Tin có nghi vấn đang sử dụng chất ma túy nên tiến hành kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 43 gói nilon hàn kín, được các đối tượng khai nhận là ma túy đá, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và một số đồ vật liên quan.

TRÍ NA