AN NINH - TRẬT TỰ 18/5

Cố ý gây thương tích

Ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc, cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Thanh Hải (SN 2005, trú tại huyện Xuyên Mộc) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Phúc (SN 1967, ấp Tân An, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) thấy Hải đứng lấp ló trước cổng nhà mình nên lớn tiếng hỏi “tìm ai thì vào nhà”.

Hải cho rằng ông Phúc chửi mình, nên khoảng 15 giờ ngày 7/2/2021, Hải rủ Châu Tuấn Kiệt mang theo 2 dao tự chế, xông vào nhà chém nhiều nhát vào người ông Phúc rồi vứt dao tại hiện trường và bỏ trốn.

Ông Phúc được mọi người đưa đi cấp cứu. Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 105/TgT ngày 26/3/2021, của Trung tâm Pháp y tỉnh BR-VT kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra hiện tại đối với ông Phúc là 20%.

Tại thời điểm phạm tội, Hải dưới 18 tuổi, nhưng xét thấy bị can phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng, cần ngăn chặn việc bị can tiếp tục phạm tội nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam và đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. (Nguyễn Văn)

Bắt bác sĩ dâm ô trẻ em

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT-Công an huyện Xuyên Mộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bệnh bắt tạm giam đối với Lê Xuân Vĩnh (SN 1964, trú tại huyện Xuyên Mộc) để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Trước đó, ngày 8/5, Vĩnh có hành vi dâm ô em N.Đ.P (SN 2006, trú tại huyện Xuyên Mộc) khi em này đến phòng khám của Vĩnh để khám bệnh. (Sơn Khê)

Dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn

Ngày 18/5, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý 2 nhóm thanh niên dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn. Theo kết quả điều tra, đầu tháng 5/2022, Ngô Hoàng Việt (SN 1997, quê Thừa Thiên Huế) đưa công nhân của Công ty Phước Đang vào làm việc cho Công ty Việt An (TX.Phú Mỹ), thì bị nhóm người lạ ngăn cản.

Việt nhiều lần nhận được điện thoại từ người lạ hăm dọa, yêu cầu Việt và Công ty Phước Đang không được cung cấp nhân sự cho Công ty Việt An. Do đó, Việt đã thuê một người tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) với mục đích đánh nhau với nhóm người này. Tuấn tiếp tục thuê Nguyễn Hữu Nhân (SN 2000, quê tỉnh Long An) đến địa bàn TX. Phú Mỹ để giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 9/5, Nhân và 5 đối tượng khác (cùng trú tại Long An), mang theo hung khí đi từ tỉnh Long An đến trước Công ty Việt An. Khi gặp nhóm đối thủ là Nguyễn Hữu Trần (SN 1990, trú tại TX. Phú Mỹ) và một số người khác, nhóm của Nhân chạy tới đạp Trần té xuống đất. Thấy Nhân cầm khẩu súng trên tay, Trần bỏ chạy, sau đó cùng 3 đối tượng khác quay lại, mang theo gạch đá và đánh nhau với nhóm của Nhân.

Cùng thời điểm trên, lực lượng Công an phường Hắc Dịch (TX. Phú Mỹ) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, phát hiện vụ việc đã kịp thời khống chế, bắt giữ các đối tượng đưa về trụ sở làm việc và thu giữ một số tang vật. (Lê Nguyễn)