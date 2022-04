An ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông được bảo đảm

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ liên tục 4 ngày. Dự báo, người dân từ các địa phương đến Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, nghỉ dưỡng tăng cao.

Công an TP. Vũng Tàu ra quân bảo đảm ANTT và TTATGT dịp lễ 30/4.

Để đảm bảo tốt tình hình An ninh trật tự (ANTT) và trật tự an toàn giao thông, (TTATGT), Công an tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng nghiệp vụ.

Công an các địa phương huy động 100% cán bộ chiến sĩ trực ban, trực chiến, tăng cường xuống các địa bàn tập trung đông khách du lịch để tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm; kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; thực hiện tốt điều tiết giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ, đường nội thị.

Ghi nhận trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, ANTT và TTATGT trên địa bàn tỉnh trong ngày đầu nghỉ lễ được bảo đảm, không xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Lực lượng CSGT Công an TP. Vũng Tàu lập biên bản một trường hợp vi phạm TTATGT

Trong ngày 30/4, Công an huyện Long Điền đang xác minh, làm rõ vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra vào ngày 26/4, tại ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng. Công an TP. Vũng Tàu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 1 đối tượng về hành vi “trộm cắp tài sản”’, tạm giữ hình sự 1 đối tượng về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” trong vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 28/4.

Ngoài ra, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản 71 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ với các hành vi: không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, quá tải... Đồng thời, tạm giữ 1 ô tô, 16 mô tô, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 194 trường hợp với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN