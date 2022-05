AN NINH - TRẬT TỰ 20/5/2022

Đánh bắt cá, hai anh em đuối nước

Ngày 20/5, UBND xã Suối Rao, huyện Châu Đức xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước tại hồ Suối Rao làm hai anh em tử vong.

Thông tin ban đầu, chiều 19/5, D.V.M. (SN 1999) cùng D.V.H. (SN 2004, em ruột của M) và anh rể đến hồ Suối Rao (xã Suối Rao) để thả lưới đánh bắt cá.

Tại đây, H. bơi ra hồ thả lưới thì bị đuối nước. Thấy vậy M. bơi ra cứu nhưng cũng bị đuối nước ngay sau đó. Người anh rể lúc này vội vàng tri hô người dân đến hỗ trợ nhưng cả hai đã mất tích.

Nhận được tin báo, Công an xã Suối Rao phối hợp lực lượng chức năng địa phương tìm thấy thi thể hai nạn nhân vào chiều cùng ngày. (Trần Tiến)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 20/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra trên địa bàn, khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 72F9-1294 do anh L.H. K. (SN 1990, quê Cần Thơ) điều khiển lưu thông trên đường 30/4. Khi đến trước nhà số 33, đường 30/4, phường Rạch Dừa, thì bị 1 xe mô tô (chưa rõ biển số, người điều khiển) vượt lên, va quẹt vào đầu xe, làm anh K. ngã xuống đường. Sau đó, anh K. té vào gầm xe ô tô BKS 51C-612.65 do Vũ Văn Toản (SN 1976, trú tại TP.Hồ Chí Minh) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều. Hậu quả, anh K. tử vong. (Trí Nhân)

Trộm tài sản

Ngày 20/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Dương Tuấn Khanh (SN 1987, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Khanh cùng Nguyễn Thành Đồng (bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản) trộm 1 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius của chị Nguyễn Thị Dung (SN 1987, trú tại TP. Vũng Tàu) dựng trước nhà số 508A, Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu.

 Ngày 20/5, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thanh Lâm (SN 1993, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo trình bày của bị hại, Lâm cùng 1 đối tượng (chưa rõ lại lịch) đột nhập vào nhà ông Lâm Hữu Nghĩa (SN 1982, ở ấp Phước Thới, xã Phước Long Thọ) trộm 1 con gà 2,3kg. Sau đó, Lâm bị ông Nghĩa bắt giữ, còn đối tượng chưa rõ lai lịch chạy thoát. Qua xác minh của cơ quan công an, Lâm là đối tượng có 2 tiền sự về trộm cắp tài sản. (Sơn Khê)

Tìm người liên quan đến tang vật vụ án

Quá trình xác minh tin báo về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”’ xảy ra tại phường Long Hương, TP.Bà Rịa, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh đang tạm giữ 2 xe mô tô: Hiệu Suzuki RGV 120, màu xanh, BKS 59X1-596.99, số khung RUXA0635986, số máy F124-135986; Yamaha Sirius, màu đỏ đen, BKS 72L8-8100, số khung 640AY239372, số máy 5C64239372. Vậy Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh thông báo, ai là người liên quan đến 2 xe trên đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh (189, Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa, SĐT: 0934.059.779 gặp ĐTV Hồ Hồng Sơn) để giải quyết. Sau 15 ngày (kể từ ngày ra thông báo) nếu không ai đến, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.