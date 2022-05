AN NINH - TRẬT TỰ 16/5/2022

Cố ý gây thương tích

Ngày 16/5, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, do có mâu thuẫn nên Hồ Văn Thông (SN 1992, trú tại huyện Xuyên Mộc) đến nhà Hồ Sỹ Tâm (SN 1970), ở ấp Phú Bình, xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc để giải quyết. Tại đây, Thông bị Tâm dùng dao chém gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 16/5, Công an huyện Đất Đỏ đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại 1 phòng trọ ở ấp An Hoà, xã Lộc An. Theo trình bày của bị hại, anh Nguyễn Thanh Phương (SN 1992, trú tại huyện Long Điền) đi biển về phòng trọ trên thì phát hiện mất 1 nhẫn vàng và 1 xe mô tô nên trình báo cơ quan công an. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma tuý

Ngày 16/5, Công an huyện Đất Đỏ đã lập hồ sơ xử lý Trần Văn Tây (SN 1992, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Trước đó, tại TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ lực lượng Đồn Biên phòng Phước Hải bắt quả tang Tây đang tàng trữ trái phép 0,8772 gam ma tuý tổng hợp. (Trí Nhân)

Tìm chủ sở hữu

Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu thông báo tìm chủ sở hữu đối với các xe có đặc điểm sau: Xe mô tô biển số 81S6-2221, số máy: 009269, số khung: 009269. Xe mô tô hiệu Honda Winner, biển số 28N1-266.66, số máy: 1130589, số khung: 094958. Xe ô tô Honda Accord biển số 72A-084.40, số máy: 13208960, số khung: 198494. Xe mô tô hiệu SYM biển số 72D1-209.59, số máy: 011012, số khung: 011012. Xe mô tô biển số 76 E1-108.21, số máy: 0199641, số khung: 199583.

Ai là chủ sở hữu các xe trên liện hệ Công an TP.Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, gặp ĐTV: Nguyễn Đình Tuấn, SĐT: 0254.3856.573 hoặc 0916.039.772) để giải quyết.