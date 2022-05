AN NINH - TRẬT TỰ

Đánh bạc

Ngày 15/5, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại ấp An Lạc (xã An Nhứt) lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang 11 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền qua mạng. Thu giữ tang vật 10 xe mô tô và gần 50 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Trộm tài sản

Ngày 15/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại khách sạn Mường Thanh (phường 1, TP.Vũng Tàu). Theo trình bày của bị hại, anh Đỗ Ngọc Thuận (SN 1983, quê Phú Thọ) cùng đoàn khách du lịch đến lưu trú tại khách sạn trên. Khi làm thủ tục nhận phòng, anh Thuận để quên chiếc ĐTDĐ Galay Z Fold 3 và cây bút cảm ứng (tổng trị giá khoảng 39 triệu đồng) tại quầy. Sau khi đưa mọi người lên phòng, anh Thuận quay xuống thì phát hiện chiếc điện thoại đã mất, nên trình báo cơ quan công an. Qua trích xuất camera cơ quan công an phát hiện tài xế của đoàn khách là Huỳnh Diệp Phong (SN 1974, trú tại TP.Hồ Chí Minh) đã lấy chiếc điện thoại trên. Hiện Công an TP.Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự đối với Phong để tiếp tục điều tra làm rõ. (Lê Nguyễn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 15/5, Công an huyện Côn Đảo lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại vùng biển thuộc huyện Côn Đảo. Theo thông tin ban đầu, tàu cá hiệu BV92353TS do ông Trần Hữu Trí (SN 1979, trú tại huyện Long Điền) đang đánh bắt tại vùng biển huyện Côn Đảo, thì 2 thuyền viên trên tàu là Võ Văn Sơn (SN 2000, quê tỉnh Bình Thuận) và Trần Lê Cường (SN 2001, trú tại huyện Long Điền) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Sơn dùng con dao Thái Lan đâm Cường nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Cường quay ra sau ca bin lấy dao đâm Sơn gây thương tích. Sơn được đưa vào huyện Côn Đảo để cấp cứu, khi gần vào đến cảng Bến Đầm thì Cường nhảy xuống biển bỏ trốn. (Trí Nhân)

Tìm người liên quan trong vụ án

Qua xác minh tố giác tội phạm đối với Tô Văn Em (SN 1972, ấp Tân Hòa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh xác định người liên quan là ông Nguyễn Văn Lan (SN 1977, trú tại 216, KP. Thanh Tân, TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) đã đi khỏi địa phương, làm gì, ở đâu không rõ. Vậy Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh thông báo, ông Lan đang ở đâu đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh (189, Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa, SĐT: 0934.059.779 gặp ĐTV Hồ Hồng Sơn) để giải quyết. Sau 15 ngày (kể từ ngày ra thông báo) nếu ông Lan không đến, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.