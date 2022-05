Nhiều tiện ích khi sử dụng tài khoản định danh điện tử

Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm: tên tài khoản đăng nhập và mật khẩu, hoặc các hình thức xác thực được tạo bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Số tài khoản định danh điện tử chính là số tài khoản trên ứng dụng VneID do Bộ Công an cấp và quản lý. Tên tài khoản là số căn cước công dân, số mật khẩu do Bộ Công an cung cấp, được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân. Tài khoản được Bộ Công an xác thực thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo tính chính xác và bảo mật. Công dân có thể thay thế CCCD vật lý và các loại giấy tờ đã được đăng ký tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử như: giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế khi thực hiện các giao dịch hành chính sẽ giảm đến mức thấp nhất việc phải mang theo nhiều loại giấy tờ.