AN NINH - TRẬT TỰ

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 12/4, Công an huyện Đất Đỏ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 59C4-122.78, do anh Trần M.Th. (SN 1993, trú tại TP.Hồ Chí Minh) điều khiển lưu thông trên Tỉnh lộ 765, theo hướng từ vòng xoay TT.Đất Đỏ về xã Phước Hội. Khi đến đoạn đường thuộc KP.Hiệp Hòa (TT. Đất Đỏ) thì va chạm xe ô tô tải mang biển số 72C-176.70, do Chu Văn Hiền (SN 1987, trú tại huyện Long Điền) điều khiển đang đậu bên lề đường. Hậu quả, anh Th. tử vong. (Sơn Khê)

Cố ý gây thương tích

Ngày 12/4, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Tạ Hữu Đạt (SN 1986) và Nguyễn Hoàng Nhân (SN 1983, trú tại TP. Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, xảy ra tại quán ốc Thiên Nhiên (245, Trương Công Định, phường 3, TP. Vũng Tàu). Trước đó, tại địa điểm trên, Đạt và Nhân gây thương tích cho ông Nguyễn Hoàng Dũng (SN 1972), Phùng Thế Huân (SN 1978) và Nguyễn Huy Hoàng (SN 1982, trú tại TP.Vũng Tàu). (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 12/4, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Lê Nhật Thiện (SN 1976, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại 478 (đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu). Tang vật thu giữ là 1 gói ma túy, 6 ống heroin và 1 bộ sử dụng ma túy. (Lê Nguyễn)

Tìm bị hại

Cơ quan công an đang điều tra các vụ án trộm cắp tài sản do Phan Hoàng Long (SN 1992, trú tại phường 4, TP.Vũng Tàu) và Trần Thanh Hương (SN 1989, tỉnh Tiền Giang) thực hiện. Theo lời khai của các đối tượng: khoảng tháng 4/2021, Long trộm xe máy hiệu Wave Alpha màu đen (không rõ biển số) để tại lối ra vào chung cư 199 (Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, TP.Vũng Tàu); khoảng tháng 12/2021, Long và Hương trộm xe máy hiệu Exciter (không rõ biển số) tại lối ra vào chung cư Dic Phoenix Loc K (phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu). Ai là bị hại của 2 vụ trộm trên liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 02543.856.241, hoặc 0904.096060 gặp ĐTV Nguyễn Văn Thanh) để giải quyết.