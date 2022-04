Kẹt xe kéo dài trên Quốc lộ 51, xả trạm thu phí

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ (10/4), lượng khách tiếp tục đổ về Bà Rịa-Vũng Tàu rất đông khiến Quốc lộ 51 quá tải, trạm thu phí T2 phải xả trạm. Một số tuyến đường ở trung tâm TP. Vũng Tàu cũng xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu tại Quốc lộ 51, ngay từ sáng sớm 10/4, lượng khách đi xe máy, ô tô hướng từ TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai đổ về Bà Rịa-Vũng Tàu nghỉ lễ khá đông.

Ô tô rồng rắn xếp hàng dài chờ qua trạm thu phí. Đến hơn 8 giờ, lượng xe tăng cao đột biến khiến tuyến quốc lộ này quá tải, gây kẹt xe nhiều đoạn, nhất là ở những khu vực có đèn tín hiệu giao thông và trạm thu phí.

Trước tình trạng kẹt xe kéo dài, Trạm thu phí T2 (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) phải liên tục xả trạm để đảm bảo lưu thông, thời gian xả trạm kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ.

Theo thống kê của Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (BVEC), sáng 10/4 có gần 50.000 lượt xe qua trạm thu phí trên Quốc lộ 51, cao gấp đôi, gấp ba ngày thường.

Đến đầu giờ chiều, giao thông trên Quốc lộ 51 đã dần ổn định, không còn xảy ra ùn tắc, các phương tiện lưu thông bình thường trở lại. Tuy nhiên, BVEC dự báo, ngày 11/4 tuyến Quốc lộ 51 sẽ tiếp tục tái diễn tình trạng kẹt xe kéo dài cả chiều đi và chiều đến.

Nguyên nhân là do lượng khách từ các nơi tiếp tục đổ về Bà Rịa-Vũng Tàu và nhiều người trở về nhà sau kỳ nghỉ lễ.

Do TP. Vũng Tàu tổ chức Giải thể thao 3 môn phối hợp TRI - Factor Vũng Tàu lần thứ 3 năm 2022, nên một số con đường chính đã bị hạn chế lưu thông để tổ chức giải, dẫn đến ùn ứ giao thông cục bộ. Ảnh chụp tại đường Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu) sáng 10/4. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cũng trong sáng 10/4, TP. Vũng Tàu đã xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại một số khu vực, do lưu lượng phương tiện đổ về tăng cao.

Tình trạng này xuất hiện chủ yếu là tại các tuyến đường như: Nguyễn An Ninh, Bình Giã, 3/2, Thống Nhất Mới... Ngoài nguyên nhân do du khách đổ về đông trong dịp lễ, còn có nguyên nhân là do sáng 10/4, TP.Vũng Tàu tổ chức Giải thể thao 3 môn phối hợp (bơi, đạp xe, chạy) TRI - Factor Vũng Tàu lần thứ 3 năm 2022, nên một số tuyến đường chính đã bị hạn chế lưu thông để tổ chức giải.

Lực lượng chức năng đã có mặt từ sáng sớm để điều tiết giao thông. Đến gần 11 giờ, tình hình ùn ứ giao thông tại nội đô TP. Vũng Tàu đã giảm bớt và đến đầu giờ chiều, giao thông đã trở lại bình thường.

Lãnh đạo UBND TP. Vũng Tàu cho biết, giải TRI - Factor Vũng Tàu 2022 là sân chơi cho người yêu thích tập luyện và thi đấu nội dung ba môn phối hợp. Việc tổ chức sự kiện này trong dịp lễ Giỗ Tổ nhằm tạo sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh TP. Vũng Tàu đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG