Kỳ 2: Giả danh cán bộ

Lợi dụng hình thức phạt nguội trường hợp vi phạm giao thông, các đối tượng lừa đảo gọi điện thoại giả mạo cán bộ CSGT hoặc nhân viên bưu điện hòng chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Hệ thống camera giám sát xử lý phạt nguội tại PC08.

Gọi điện… lừa phạt nguội

Anh T.V.T. (SN 1997, ngụ TX. Phú Mỹ) gần 1 tháng nay phải nằm ở nhà vì tai nạn giao thông (TNGT). Bỗng dưng gần đây anh liên tục nhận được cuộc gọi từ số điện thoại:+17065301035. Người đầu dây bên kia tự giới thiệu là cán bộ CSGT, thông báo về việc anh vi phạm tốc độ và bị phạt nguội khi lưu thông tại TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).

“Họ báo rằng tôi chạy quá tốc độ hơn 20km/giờ và có biên bản phạt nguội từ 6-8 triệu đồng. Tôi nói không có chạy xe đến đó thì họ lại xin thông tin cá nhân để kiểm tra”, anh T. nói.

Anh T. sau đó cung cấp số điện thoại, địa chỉ cùng CMND cũ để thử và hỏi xác minh lại biển số xe vi phạm. Người tự xưng là cán bộ CSGT báo cho anh biết, xe vi phạm mang tên mình là loại xe Toyota 7 chỗ màu đen BKS 43A-688.XX. Nghe tới đây, anh biết chắc chắn đây là cuộc gọi lừa đảo nên cúp máy.

Tương tự, đầu tháng 2/2022, chị V.T.H. (SN 1998, ngụ phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ) cũng nhận được cuộc gọi thông báo về việc chị điều khiển xe ô tô va quẹt với xe khác tại TP. Bảo Lộc và có giấy phạt nguội là 2 triệu đồng.

Theo PC08, trên địa bàn tỉnh hiện nay có 89 camera quan sát xử lý phạt nguội. Trong đó có 8 camera quan sát 1800, 8 camera giám sát tốc độ xe ô tô, xe tải, 73 camera giám sát các vị trí vi phạm khác. Trước đó, xuất phát từ tình hình ATGT trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, các vụ TNGT vẫn ở mức cao so với cả nước, tháng 4/2021, Công an tỉnh đã tổ chức khai trương dự án “Hệ thống giao thông thông minh giám sát camera” để tiến hành xử lý phạt nguội. Tuy nhiên do dịch COVID-19 kéo dài nên công tác này tạm ngưng. Đến ngày 15/10/2021, công tác xử lý phạt nguội chính thức được triển khai. Từ ngày15/10/2021 đến ngày 29/3/2022, PC08 đã phát hiện, gửi thông báo đến 5.049 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ. Trong đó lập biên bản, ra quyết định xử phạt 507 trường hợp. Số tiền xử phạt hơn 1,8 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 426 trường hợp.

“Ban đầu tôi còn thắc mắc là đã quẹt phải ai vì thời gian đó tôi có đi chơi tại Đà Lạt. Nhưng họ bảo tôi chạy xe ô tô rồi va quẹt thì không có, vì tôi đâu biết chạy ô tô”, chị H. cười nói.

Anh L.V.A. (SN 1990, ngụ phường Hắc Dịch) cũng vừa nhận được cuộc gọi lừa đảo phạt nguội. Theo anh A., kẻ lừa đảo thông báo là nhân viên bưu điện gọi đến để gửi giấy phạt nguội vì anh vi phạm giao thông khi chạy xe ô tô trên đường, có trích xuất camera ghi lại. “Tôi biết số điện thoại này gọi lừa tiền vì tôi không có xe ô tô”, anh A. cho biết.

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về phòng, chống tội phạm ngày 23/3 vừa qua, Thượng tá Đinh Xuân Minh, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh cho rằng, thời đại 4.0 phát triển như hiện nay cũng nổi lên loại hình tội phạm phi truyền thống (sử dụng công nghệ cao) có mức độ phức tạp, quy mô rộng hơn nhiều so với tội phạm truyền thống. Các nhóm lừa đảo có đủ loại chiêu trò, thủ đoạn “móc túi” các nạn nhân với số tiền có thể từ vài triệu đồng hoặc lên đến hàng tỷ đồng. Trong đó, nổi bật là loại tội phạm lợi dụng hình thức phạt nguội đối với chủ xe ô tô, sau đó giả danh cán bộ CSGT, bưu điện… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người dân đến PC08 đóng phạt nguội.

Người dân cần cảnh giác

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Trung tá Phạm Văn Khánh, Đội trưởng Tuyên truyền - Điều tra giải quyết tai nạn - xử lý tai nạn, Phòng CSGT (PC08) - Công an tỉnh khẳng định, việc xử phạt nguội các hành vi vi phạm giao thông đều không thông báo, xử phạt qua điện thoại, zalo hoặc trực tuyến.

Cụ thể, sau khi phát hiện trường hợp vi phạm, camera sẽ truyền nội dung về PC08. Đơn vị kiểm tra, xác định lại hành vi vi phạm. Sau 5 ngày xác minh thông tin chủ xe, đơn vị gửi thông báo vi phạm kèm hình ảnh vi phạm đến chủ phương tiện và yêu cầu đến giải quyết. Đồng thời, cũng cập nhật thông tin vi phạm của những xe này lên trang điện tử của Cục CSGT để thông báo vi phạm. Đơn vị cũng thông báo đến cơ quan đăng kiểm phối hợp thực hiện khi các xe vi phạm đến đăng kiểm.

“CSGT lập biên bản phạt nguội đều thực hiện bằng văn bản theo mẫu của Bộ Công an kèm hình ảnh vi phạm và không liên lạc qua điện thoại, tin nhắn zalo. Người vi phạm buộc phải đến cơ quan PC08 để làm việc chứ không xử lý trực tuyến. Người dân cần cảnh giác, tránh bị kẻ giả mạo lừa đảo”, Trung tá Phạm Văn Khánh cảnh báo.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN