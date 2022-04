AN NINH - TRẬT TỰ

Ghi đề bị bắt

Ngày 5/4, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức ghi số đề xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại phòng trọ ở ấp Phước Bình (xã Phước Tỉnh), lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang Hà Phương Nga (SN 1990) và Đặng thị Thúy Diễm (SN 1983, cùng trú huyện Long Điền) có hành vi mua bán lô, đề. Thu giữ tang vật số tiền trên phơi đề 17,3 triệu đồng. (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 5/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại quán cà phê 999 (tổ 4, KP. Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ), lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Phú Mỹ bắt quả tang Nguyễn Thị Cẩm Nhung (SN 1998, quê tỉnh Vĩnh Long) và Trương Hoàng Vũ (SN 1991, trú tại TX. Phú Mỹ) tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Nguyễn Văn)

Chiếm giữ tài sản trái phép

Ngày 5/4, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra vụ chiếm giữ tài sản trái phép xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, chị Trương Thanh Hằng (SN 1988, trú tại TP.Hồ Chí Minh) đặt xe taxi Vinasun biển số 70A-292.61, do Dương Quý Hợi (SN 1983, quê tỉnh Long An) điều khiển đi từ đường Thùy Vân đến 31 (Đồ Chiểu, phường 1, TP. Vũng Tàu). Khi đến nơi, chị Hằng xuống xe để quên 1 ba lô bên trong có 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 12 Pro Max, 1 ĐTDĐ Iphone XS Max. Chị Hằng đã tìm gặp Hợi, nhưng Hợi không trả lại tài sản trên nên nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo. (Lê Nguyễn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 5/4, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Đinh Xuân Thi (SN 1980, trú tại huyện Châu Đức) về hành vi đánh bạc. Trước đó, Thi gây án trên địa bàn TX.Phú Mỹ rồi bỏ trốn. Ngày 17/2, Cơ quan CSĐT Công an TX. Phú Mỹ ra quyết định truy nã Thi. Chiều 4/4, Thi bị Công an xã Bình Giã (huyện Châu Đức) phối hợp với Công an TX. Phú Mỹ bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Bình Giã. (Phước An)

Mua dâm trẻ em

Ngày 5/4, Công an TX Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý RMar Sun (SN 1997) và KPă Hơn (SN 1999, cùng trú tỉnh Gia Lai) về hành vi mua dâm đối với người dưới 18 tuổi. Theo hồ sơ vụ án, tối 28/3, em N.T.S. (SN 2007, trú tại TX Phú Mỹ) đi qua phòng trọ của RMar Sun (phường Mỹ Xuân) xin nước uống. Lúc này RMar Sun cùng KPă Hơn, Ksor Dô, Ksor Viên (17 tuổi), Ksor San (15 tuổi) và Ksor Huyên (15 tuổi, cùng trú tại huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đang ngồi nhậu nên rủ S. ngồi cùng cho vui. 1 tiếng sau, nhóm này ngỏ ý muốn quan hệ với S. giá 500 ngàn đồng/người và được S. đồng ý. Sau đó cả nhóm gom tiền, chỉ được 600 ngàn đồng và hứa sẽ trả đủ sau. S. cho các đối tượng lần lượt thực hiện hành vi giao cấu. Phát hiện vụ việc, người dân trong khu nhà trọ đến Công an phường Mỹ Xuân trình báo. (Sơn Khê)