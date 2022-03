Chính quyền địa phương quán triệt xử lý triệt để

Sau khi báo Bà Rịa- Vũng Tàu phản ánh, UBND xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc đã chỉ đạo Công an xã Phước Thuận xuống kiểm tra, xác minh việc thu phí đậu xe kiểu “chặt chém” tại bãi giữ xe Hồ Tràm.

Bãi giữ xe Hồ Tràm.

Công an xã Phước Thuận đã mời bà Trần Thị Hồng (SN 1981, ngụ ấp Hồ Tràm) đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, bà Hồng thừa nhận có thu phí đậu xe tại bãi quá mức giá quy định. Trước đó bà Hồng là cá nhân được Công an xã và quân sự xã thuê trông coi bãi xe.

Theo trình bày, bà Hồng có thuê thêm nhân viên để phụ trông giúp việc giữ xe. Có thể trong quá trình trông giữ xe, nhân viên đã thu tiền cao hơn giá giữ xe quy định để có tiền bỏ túi riêng. Đồng thời một số trường hợp khách chủ động yêu cầu “xin” ghi giá cao thêm 10 – 20 ngàn để khách quyết toán với chủ xe.

Công an xã cũng lập biên bản yêu cầu bà Hồng phải thực hiện đúng quy định về việc thu phí giữ xe.

Trao đổi với PV Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Phạm Hữu Thọ, Chủ tịch UBND xã Phước Thuận cho biết, khi nhận được phản ánh từ báo chí, địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xử lý dứt điểm để khách du lịch an tâm. “Chúng tôi đã đưa lực lượng công an ra ngoài đó giữ, quản lý và đã quán triệt việc thu phí quá quy định”, ông Thọ nói thêm.

TRẦN TIẾN - TIỂU THIÊN