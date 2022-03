AN NINH - TRẬT TỰ 25/3

Cố ý gây thương tích

Ngày 25/3, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, chị Trần Thị Thuỳ Dương (trú tại huyện Long Điền) cùng gia đình đến ăn tối tại quán Bảo Ngọc, phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa thì bị Nguyễn Hoàng Tuấn Thanh (SN 1987, trú tại TP.Bà Rịa) dùng ly thuỷ tinh (loại dùng uống bia) đánh gây thương tích. (Sơn Khê)

Trộm dầu

Ngày 25/3, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Mai Tất Thắng, trú tại thôn Tân Lễ B, xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ về hành vi trộm cắp tài sản. Theo trình bày của bị hại, Thắng đến nhà ông Trịnh Thế Thanh, tại tổ 6, thôn Tân Lễ A, xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ trộm 1 can nhựa chứa 5 lít dầu. Đối tượng Thắng có 2 tiền án về tội hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích, 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma tuý

Ngày 25/3, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý xảy ra trên địa bàn. Trước đó, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang 7 đối tượng đang tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý tại số 84/B9 Phan Chu Trinh, phường 2, thu giữ tang vật 6 gói ma tuý dạng khay. Qua mở rộng, Công an TP.Vũng Tàu khám xét chỗ ở của đối tượng Võ Minh Nhật (SN 1995), tại đường Bạch Đằng, phường 5, thu giữ thêm 2 gói ma tuý tổng hợp dạdng khay. (Trí Nhân)