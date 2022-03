Bắt thêm 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Ngày 27/3, Công an TP. Vũng Tàu cho biết, đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng: Đặng Lê Nguyễn Thiện (SN 2005); Nguyễn Thành Huy (SN 2004); Lương Hồng Tài (SN 2004); Danh Hải Đăng (SN 2004) và Lê Văn Hải (SN 2005, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 4/11/2021, trong lúc ăn nhậu người quen của Nguyễn Thành Huy xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Chung Nghĩa, nên nhờ Huy đến giải quyết. Lúc này, Huy đang ngồi cùng các đối tượng: Anh Kiệt, Hải Đăng, Hồng Tài, Quốc Dũng và Nguyễn Thiện tại phòng trọ nên cả bọn cùng tham gia đi đánh nhóm Nguyễn Chung Nghĩa. Sau đó Huy lấy hung khí đang cất giấu tại nhà, gồm: 2 cây dao tự chế, 1 cây ba chỉa và một đoạn ống tuýp sắt rồi bỏ vào trong chăn quấn lại mang theo. Cả nhóm chạy đến quán ốc 131, Xô Viết Nghệ Tĩnh gặp đối tượng An. Tại đây An và Kiệt mỗi người cầm 1 cây dao tự chế, Huy cầm ống tuýp sắt, Đăng cầm cây ba chỉa xông vào trong quán để đánh nhóm Nguyễn Chung Nghĩa, trong khi những đối tượng còn lại đứng ngoài cảnh giới.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP. Vũng Tàu đã nhanh chóng tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Ngày 5/11/2021, Công an TP.Vũng Tàu đã bắt giữ nhiều đối tượng trong 2 nhóm liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng nói trên.

Riêng các đối tượng Huy, Thiện, Tài, Đăng, Hải do thiếu giấy tờ để xác định chính xác độ tuổi nên cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định trưng cầu giám định pháp y về độ tuổi của các đối tượng này. Sau khi có kết luận giám định pháp y và đủ cơ sở để khẳng định hành vi vi phạm của các đối tượng, Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 đối tượng trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN - AN BÌNH