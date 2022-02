AN NINH - TRẬT TỰ

Lừa đảo qua việc nhận xin con nuôi

Ngày 20/2, Cơ quan CSĐT-Công an TP.Vũng Tàu cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thúy Vy (SN 1996, trú tại 266/12, Lê Hồng Phong, phường 4, TP. VũngTàu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền qua mạng xã hội. Vy được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Theo kết quả điều tra, Vy sử dụng tài khoản Facebook tên “Nhi Nguyen”, “Ny chuột”, số điện thoại 0936.366.651 và 0937.219.454 đăng bài trong nhóm Facebook “Hội nhóm giúp đỡ xin và nhận nuôi con nuôi” về việc cho con nuôi. Khi có người liên hệ xin con nuôi thì Vy yêu cầu chuyển tiền khám thai, tiền sinh đẻ vào tài khoản 19035160194013, Ngân hàng Techcombank của Vy. Nhận được tiền thì Vy chặn liên lạc nhằm chiếm đoạt số tiền mà không cho con nuôi như thỏa thuận. Cơ quan CSĐT-Công an TP Vũng Tàu thông báo ai là bị hại của Vy liên hệ Đội Cảnh sát Kinh tế (01, đường 3/2, phường 8, TP.Vũng Tàu) để trình báo. (Phước An)

Trộm cửa sắt

Ngày 20/2, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ tiếp tục xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà chị Nguyễn Thị Thanh Dung (SN 1982, ở ấp Phước Lộc, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ). Qua xác minh được biết, Điểu Văn Tâm (SN 1987) và Nguyễn Minh Châu (SN 1998, cùng trú tại huyện Đất Đỏ) đã trộm 2 cánh cửa sắt và 1 cuộn dây điện (đang định giá tài sản) của nhà chị Dung. (Trí Nhân)

Cố ý gây thương tích

Ngày 20/2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Hoàng Hữu Lập (SN 2004, quê Nghệ An) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo trình bày của bị hại, Lập đang xúc cát tại bãi đất trống trong hẻm 1216 (đường 30/4, TP.Vũng Tàu) thì xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Trọng Thái (SN 1982, trú tại TP.Vũng Tàu). Lập đã dùng gậy sắt đánh anh Thái gãy xương tay trái. Sau đó, Lập đến cơ quan công an đầu thú. (Nguyễn Văn)

Đánh bạc

Ngày 20/2, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ đánh bạc dưới hình thức ghi số đề xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Công an TP.Bà Rịa kiểm tra hành chính căn nhà thuộc tổ 2 (KP 4, phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa) bắt quả tang Trịnh Minh Anh Tuấn (SN 1987, trú tại TP.Bà Rịa) có hành vi ghi số đề trên ĐTDĐ với số tiền 5 triệu đồng. Tang vật thu giữ 1 phơi đề và hơn 3,4 triệu đồng. Điều tra mở rộng, Công an TP.Bà Rịa khám xét khẩn cấp nơi ở của 5 đối tượng khác thu giữ 1 sổ ghi chép và số tiền 382 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác. (Sơn Khê)

Cướp giật tài sản

Ngày 20/2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Lưu Chí Tâm (SN 1992, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, tại trước nhà số 145A (Lưu Chí Hiếu), đối tượng Tâm đã cướp giật 1 túi xách của chị Dương Nguyễn Như Ý Nhi (SN 1995, trú tại tỉnh Đồng Nai) bên trong có 2 ĐTDĐ và nhiều vật dụng khác. (Lê Nguyễn)