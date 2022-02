AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 13/2/2022

Chống người thi hành công vụ

Ngày 13/2, Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục điều tra vụ 1 đối tượng ngáo đá chống người thi hành công vụ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 9/2, anh Nguyễn Bảo Cảnh (SN 2003) và Đặng Nhật Lý (SN 1999) là dân quân tự vệ thường trực tại phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ, đang làm nhiệm vụ thì phát hiện đối tượng Hoàng Trung Sơn (SN 1992, trú tại tỉnh Bình Phước) đứng giữa Quốc lộ 51 hướng về TP.Bà Rịa 2 tay cầm 2 cục đá chặn các xe đi qua đường. Anh Lý đã báo lên cấp trên xin hỗ trợ. Sau đó, lực lượng bảo vệ dân phố phường Tân Phước tăng cường đến hỗ trợ khống chế đối tượng. Anh Cảnh điều khiển xe mô tô, anh Lý ngồi phía sau giữ đối tượng Sơn đưa về trụ sở. Khi đến đoạn đường gần Công ty Phước Hòa Fico (thuộc KP. Ông Trịnh, phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ), đối tượng Sơn lắc mình liên tục đẩy anh Lý ngã xuống đường bị thương nặng và tử vong tại Bệnh viện Bà Rịa. (Trí Nhân)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 13/2, Công an TX. Phú Mỹ cho biết, đơn vị này đã bắt Nguyễn Hữu Đúng (SN 1991, trú tại TP. Cần Thơ) theo quyết định truy nã ngày 20/4/2021, của Công an TX. Phú Mỹ về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. (Lê Nguyễn)

Mua bán trái phépchất ma túy

Ngày 13/2, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Cao Nhật Trường (SN 1996, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại nơi ở của Trường tại tổ 3, ấp Thạnh Sơn 1A, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc bắt quả tang đối tượng đang mua bán trái phép chất ma túy cho con nghiện. Tang vật thu giữ là 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trường, lực lượng chức năng thu giữ thêm 19 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Phước An)

Trộm đột nhập

Ngày 13/2, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1974, 22, Lê Hữu Trác, tổ 9, khu phố 5, phường Long Tâm, TP. Bà Rịa). Theo trình bày của bị hại, lợi dụng lúc bà Hiền vắng nhà, kẻ gian đã đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị với tổng thiệt hại khoảng 152 triệu đồng. (Nguyễn Văn)