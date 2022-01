Năm 2021, cả nước xảy ra 11.495 vụ tai nạn giao thông

Ngày 6/1, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban ATGT tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh BR-VT.

Năm 2021, tình hình trật tự, ATGT trên toàn quốc có nhiều chuyển biến tích cực, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, cả nước xảy ra 11.495 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 5.799 người, bị thương 8.018 người. So với cùng kỳ năm 2020, TNGT giảm 3.496 vụ (23,32%), số người chết giảm 1.068 người (15,55%), số người bị thương giảm 3.143 người (28,16%).

Theo đánh giá của Ban ATGT quốc gia, nguyên nhân giảm sâu là do trong năm 2021, việc thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt để phòng, chống dịch COVID-19 tại nhiều địa phương dẫn đến số lượng phương tiện, người tham gia giao thông giảm mạnh so với năm 2020. Ngoài ra, công an và lực lượng chức năng liên quan kết hợp hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT gắn với phòng, chống dịch COVID-19.

Tại BR-VT, năm 2021 toàn tỉnh xảy ra 390 vụ TNGT, làm 195 người chết, 252 người bị thương. So với năm 2020, giảm 216 vụ, 24 người chết và 284 người bị thương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, năm 2021 TNGT trên cả nước dù giảm mạnh cả 3 tiêu chí nhưng còn xảy ra một số vụ TNGT nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Tình trạng xe chở quá tải trọng vẫn tồn tại ở nhiều địa phương, gây bất bình trong nhân dân. Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; sớm kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Ủy ban ATGT quốc gia và Ban ATGT các địa phương để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; kiên quyết xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn và không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; rà soát, xử lý dứt điểm điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; đổi mới tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT…

TRÚC GIANG