AN NINH - TRẬT TỰ 6/1/2022

Trộm cắp tài sản

Ngày 6/1, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Trần Minh Thi (SN 1995, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Qua xác minh được biết, tại chung cư Phoenix B, phường Nguyễn An Ninh, Thi đã trộm 1 xe máy Super Cub biển số 38FA-5949 rồi mang về chỗ ở tại đường Cáo Bá Quát, phường Rạch Dừa cất giấu thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 6/1, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Thảo (SN 1990, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại nơi ở của Thảo (KP. Hải Phong 1, TT. Long Hải) lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang đối tượng tàng trữ 3 gói ma túy tổng hợp dạng đá và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Tương tự, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Bùi Đức Anh Khoa (SN 1991, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại số 151 Bacu, lực lượng Công an TP. Vũng Tàu bắt quả tang Khoa tàng trữ trái phép 1 gói ma túy đá và 3 viên thuốc lắc. (Nguyễn Văn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 6/1, Phòng CSHS-Công an tỉnh đã bàn giao đối tượng truy nã Hứa Vi Na (SN 1982, trú tại TP. Hồ Chí Minh) cho Công an TP. Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, Na gây án trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh rồi bỏ trốn, nên ngày 28/1/2015, Công an TP. Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã. Na bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Phước An)

Truy tìm đối tượng

Quá trình tiến hành xác minh vụ việc có dấu hiệu mua bán người xảy ra trên địa bàn Công an TP. Vũng Tàu xác định đối tượng có nhân thân sau: Họ tên: Lê Chí Minh (SN 1984, trú tại TT. Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), nghề nghiệp tự do, CMND số 381628540, do Công an tỉnh Cà Mau cấp ngày 22/2/2012. Ai phát hiện đối tượng có nhân thân trên thì bắt giữ và thông báo ngay cho Công an TP. Vũng Tàu (số 01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 02543.856.573 hoặc 0974.263.538 gặp ĐTV Trương Thành Đạt) để xử lý.