Tỷ lệ phá án các vụ vi phạm pháp luật về TTXH đạt 95,7%

Ngày 14/1, Công an huyện Châu Đức tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Theo báo cáo, trong năm 2021, lực lượng Công an huyện đã nghiêm túc triển khai nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh xử lý với các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Theo đó, toàn huyện xảy ra 69 vụ vi phạm pháp luật về TTXH, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 12 vụ, trong đó đã điều tra làm rõ 66 vụ/124 đối tượng, tỷ lệ phá án đạt 95,7%; đã bắt giữ, khởi tố 34 vụ - 39 đối tượng về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ hơn 133gr ma túy tổng hợp; vận động và truy bắt được 6 đối tượng truy nã; thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage và các cơ sở cho thuê trọ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Thời đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Công an huyện Châu Đức đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời, yêu cầu lực lượng CAND huyện tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị; tham mưu, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19; tập trung thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, xử lý nghiêm hành vi buôn bán, tàng trữ, đốt pháo nổ; tạo chuyển biến tích cực về TTATXH, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Dịp này, Công an tỉnh đã trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho 12 tập thể, “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” cho 25 tập thể và “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 26 cá nhân.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH