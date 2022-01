AN NINH - TRẬT TỰ 13/1/2022

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 13/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Hồ Vũ Thanh Phong (SN 1976, trú tại TP.Hồ Chí Minh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại đường Trần Phú, phường 5, lực lượng Đồn biên phòng Bến Đá bắt quả tang Phong tàng trữ 1 gói nhỏ Heroin. (Nguyễn Văn)

Trộm dây cáp điện

Ngày 13/1, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm dây cáp điện xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, nhà thầu thi công vỉa hè phát hiện nhiều mét dây cáp điện đi dọc vỉa hè trước kho Công ty TNHH LEC, KCN Phú Mỹ 1, TX.Phú Mỹ bị mất trộm nên báo cơ quan công an. Thiệt hại ước tính khoảng 7,5 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Đánh bạc

Ngày 13/1, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ đánh bạc xảy ra tại ấp Bàu Chiên, xã Tân Lâm. Qua xác minh, lực lượng công an huyện Xuyên Mộc bắt quả tang 4 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh bài cào. Tang vật thu giữ 2,6 triệu đồng trên chiếu bạc và 9,56 triệu đồng trên người các con bạc. (Sơn Khê)

Tìm chủ phương tiện

Trong quá trình điều tra vụ TNGT xảy ra ngày 20/11/2021, tại Km5 đường Suối Nghệ-Láng Lớn, đoạn thuộc ấp Suối Lúp, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, Công an huyện Châu Đức tạm giữ 1 phương tiện có đặc điểm sau: xe máy đào, bánh lốp, hiệu Huyndai, màu vàng, biển số 72LA-0329. Vậy ai là chủ sở hữu phương tiện trên liên hệ Đội điều tra tổng hợp-Công an huyện Châu Đức (SĐT 0833.665757 gặp ĐTV Nguyễn Thành An) để giải quyết.