Truy tố 2 đối tượng chứa mại dâm

Ngày 1/12, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh cho biết, đã chuyển hồ sơ qua Viện KSND cùng cấp để truy tố Trần Thị Thu Ba (SN 1981, trú tại đường Trần Bình Trọng, phường 8, TP. Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Dung (SN 1959, trú tại đường 3/2, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) về tội “Chứa mại dâm”.

Quán cà phê Hoa Mai nơi Ba cho gái bán dâm ở để hoạt động mua bán dâm.

Trước đó, ngày 12/1/2021, Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thu Ba về tội “Chứa mái dâm”. Ngày 29/7/2021, Công an TP. Vũng Tàu khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dung cùng về tội “Chứa mại dâm”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21 giờ ngày 6/1, Công an TP. Vũng Tàu phối hợp Công an phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu kiểm tra nhà nghỉ Nguyễn Hoàng (đường 3/2, phường Nguyễn An Ninh), phát hiện 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại phòng số 103 và 202. Cùng thời gian, Công an TP. Vũng Tàu kiểm tra quán cà phê Hoa Mai (606 Nguyễn An Ninh, phường 8, TP. Vũng Tàu), do Trần Thị Thu Ba làm chủ. Đây cũng là nơi ở của các gái mại dâm.

Quá trình điều tra, Công an TP. Vũng Tàu nhận thấy có dấu hiệu của việc mua bán dâm người dưới 16 tuổi, nên chuyển hồ sơ lên Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng xác định, Trần Thị Thu Ba là chủ quán cà phê Hoa Mai, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Quán có 7 nhân viên tham gia hoạt động bán dâm, trong đó có 2 người dưới 16 tuổi là Trần M.Đ. (SN 2006, trú tại huyện Long Điền) và Trần Lâm N.N. (SN 2007, trú tại TP. Vũng Tàu).

Ba cho nhân viên ăn ở tại quán, nhưng không trả tiền lương. Ba thỏa thuận với nhân viên khi có khách đến uống nước thì nhân viên mang nước uống và ngồi trò chuyện với khách. Nếu khách có nhu cầu mua dâm thì thỏa thuận giá cả và chọn nhân viên rồi hẹn đến nhà nghỉ Nguyễn Hoàng để thực hiện hành vi mua bán dâm. Trước khi đi, phải báo và ghi vào sổ theo dõi tại quầy cho Ba. Mỗi lần bán dâm, gái bán dâm phải đưa cho Ba 100 ngàn đồng.

Ngày 6/1/2021, khi 2 nhân viên Bùi Kim H. và Nguyễn Thị L. đang bán dâm cho 2 khách tại nhà nghỉ Nguyễn Hoàng do Nguyễn Thị Dung quản lý thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Dung khai nhận, từ khoảng cuối tháng 12/2020, do con gái về quê, bà này thay con trông coi, quản lý nhà nghỉ Nguyễn Hoàng. Thời gian này xảy ra dịch bệnh COVID-19, nên không có khách thuê phòng. Do đó, để có tiền trả mặt bằng, Dung đồng ý cho gái bán dâm đến thuê phòng với giá 50 ngàn đồng/lượt trong thời gian 1 giờ.

Các cô gái bán dâm khác khai nhận, trong thời gian làm việc tại quán cà phê Hoa Mai đã nhiều lần bán dâm cho khách tại nhà nghỉ Nguyễn Hoàng. Trần Thị Thu Ba và Nguyễn Thị Dung đều khai nhận không có mối quan hệ gì với nhau và không thỏa thuận, móc nối cho số gái bán dâm từ quán Hoa Mai đến thuê phòng tại nhà nghỉ Nguyễn Hoàng.

Đối với việc mua dâm 2 nhân viên của quán cà phê Hoa Mai là Trần M.Đ. (SN 2006, trú tại huyện Long Điền) và Trần Lâm N.N. (SN 2007, trú tại TP. Vũng Tàu) khi chưa đủ 16 tuổi, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh đã khởi tố bổ sung vụ án “Mua dâm người dưới 18 tuổi” để tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN