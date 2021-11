AN NINH - TRẬT TỰ

Tìm người bị hại

Liên quan đến vụ án Nguyễn Thị Thanh Ngân (25 tuổi, HKTT tại Tiền Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, (Báo Bà Rịa Vũng Tàu đã thông tin vào tối 25/11)

Qua công tác điều tra của Công an TP. Vũng Tàu, trong suốt một thời gian dài Nguyễn Thị Thanh Ngân đã sử dụng nhiều trang mạng xã hội, với nhiều số điện thoại khác nhau như: 037350120; 0399862061; 0783986171… để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân ở nhiều địa phương khác nhau, trong đó có vụ tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Vậy cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu thông báo, ai là nạn nhân của Nguyễn Thị Thanh Ngân, đề nghị khẩn trương liên hệ với Công an TP. Vũng Tàu, qua số điện thoại: 0966556559 (gặp đồng chí Khánh) để cung cấp thông tin và hướng dẫn giải quyết. (Ánh Tuyết)

TNGT 2 người tử vong

Ngày 27/11, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 2 người tử vong. Theo hồ sơ vụ án, xe mô tô biển số 60Z7-8774 do ông T.M.T. (SN 1979, trú tại TX.Phú Mỹ) lưu thông trên đường Mỹ Xuân-Hoà Bình hướng từ phường Hắc Dịch và xã Sông Xoài. Khi đến đoạn đường thuộc tổ 2, KP 1, phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ thì xảy ra TNGT với xe mô tô biển số 72D1-03494 do anh Đ.X.Tr (SN 1989, trú tại TX.Phú Mỹ) điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả, ông T. tử vong tại hiện trường, anh Tr. tử vong tại Bệnh viện Bà Rịa. (Trí Nhân)

Đánh bạc

Ngày 29/11, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại phòng số 4 nhà trọ 442/22/6 Bình Giã, TP.Vũng Tàu lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi đánh bài, tang vật thu giữ 2 bộ bài 52 lá và 3,1 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Dâm ô với trẻ em

Ngày 29/11, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ dâm ô đối với người dưới 16 tuổi xảy ra ngày 27/11, tại ấp Phước Thắng, xã Phước Tỉnh. Theo thông tin ban đầu, do có quen biết từ trước, nên Nguyễn Hoàng Thiên Ân (SN 2000, trú tại huyện Long Điền) đến nhà cháu N.T.M.D (SN 2007) tại địa chỉ trên và có hành vi ôm, hôn thì bị gia đình phát hiện báo công an. (Phước An)