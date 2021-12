Ngày 1/12, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Kết luận số 02- KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019 của Quốc hội và Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Tại điểm cầu Công an tỉnh BR-VT, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh, huyện, thị, thành phố tham dự.

Theo báo cáo của Bộ Công an, giai đoạn 2015-2019, cả nước xảy ra 17.844 vụ cháy, làm 433 người chết, 960 người bị thương, thiêu hủy tài sản trị giá gần 8.000 tỷ đồng, thiệt hại gần 9.600ha rừng. Qua điều tra, cơ quan chức năng kết luận 45,1% vụ cháy do chập điện, đã khởi tố 66 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng. Lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) thực hiện 13.962 vụ CNCH, trực tiếp cứu được 3.455 người.

Bộ Công an cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại như: việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 47-CT/TW còn chậm, hình thức, chưa thực sự quyết liệt, công tác kiểm tra, giám sát chưa đầy đủ, hiệu quả tuyên truyền chưa cao, chất lượng hoạt động của lực lượng PCCC còn hạn chế, xử lý hành vi vi phạm còn thiếu cương quyết. Hội nghị cũng rút ra 4 bài học kinh nghiệm, 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH. Bộ Công an kiến nghị Ban Bí thư chỉ đạo ban cán sự Đảng các cấp thực hiện nghiêm nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác PCCC và CNCH.

Tại BR-VT, giai đoạn từ năm 2015-2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 40 vụ cháy (tăng 6 vụ so với giai đoạn trước), làm 4 người chết, 11 người bị thương, ước thiệt hại tài sản gần 212 tỷ đồng.

TRÚC GIANG