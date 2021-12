Khen thưởng lực lượng phá án vụ đâm người, đốt xe máy

Chiều 9/12, UBND huyện Châu Đức đã trao Giấy khen và phần thưởng cho 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong công tác phá án thành công vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại thôn Quảng Long, xã Kim Long.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức trao Giấy khen và phần thưởng cho tập thể Công an huyện Châu Đức vì tham gia phá án vụ cố ý gây thương tích.

Các tập thể được khen thưởng gồm: Phòng PC02, PC09, PA06 thuộc Công an tỉnh và Công an huyện Châu Đức. Đối với cá nhân, gồm: ông Nguyễn Minh Hiệp, Phó Trưởng Công an huyện Châu Đức; Nguyễn Thanh Diễm, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP; Võ Thanh Bình, Đội trưởng Đội Kỹ thuật hình sự; Phan Văn Hiền, Phó Đội trưởng Đội Kinh tế - Ma túy (thuộc Công an huyện Châu Đức) và ông Nguyễn Chí Nguyện, Công an viên thường trực xã Kim Long.

Thay mặt lãnh đạo huyện, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức ghi nhận và đánh giá cao việc điều tra, bắt giữ đối tượng gây án cũng như công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân. “Đây là kết quả đáng ghi nhận thể hiện sự quyết tâm của tập thể và chiến sĩ Công an tỉnh và huyện trong việc điều tra, xử lý các vụ án, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương”, ông Liêm nói.

Như Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã đưa tin, khoảng 23 giờ 30 ngày 7/12, chị Đ.T.K.O., 17 tuổi và chị D.T.H.M. (41 tuổi, cùng trú xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) cùng anh Trần Bình, bạn chị Minh đi trên 2 mô tô đến trước cửa nhà Trần Thanh Hải (34 tuổi, trú thôn Quảng Long, xã Kim Long) để đòi lại áo khoác mà mẹ Hải trước đó đã lấy của ông Đặng Văn Điền (62 tuổi, bố ruột chị O.). Sau đó hai bên xảy ra cự cãi. Lúc này Hải cầm 2 con dao xông ra đuổi, đâm anh Bình nhưng không được nên Hải dùng dao đâm chém gây thương tích đối với chị M.

Chị O. thấy vậy xông đến cứu thì bị Hải dùng dao rượt đuổi và đâm nhiều nhát vào người, sau đó Hải tiếp tục quay lại đâm chị M. Lúc này anh Bình chạy đến giải cứu chị M. và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa. Hải đi ra đường không thấy anh Bình, chị M. đâu nên vào nhà lấy xăng ra đốt xe máy của O. Hải đi đến chỗ O. đang nằm, kéo chị O. đến đặt vào chỗ xe đang cháy và bỏ đi vào nhà.

Lúc này, chị dâu của chị M. điều khiển mô tô biển số 72X2-3001 đến hiện trường thì thấy có người đang nằm gục gần mô tô đang bốc cháy. Người này đã bỏ lại chiếc xe của mình chạy bộ về nhà gọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hải từ trong nhà đi ra cầm một xô nước để dập tắt lửa chỗ xe đang cháy rồi dùng bao tải trùm thi thể chị O. lại và đưa lên mô tô biển số 72X2-3001 chạy đến nhà của một người dân - cách hiện trường khoảng 150m.

Hải đặt chị O. xuống sân nhà và chạy đi vứt xe máy cách hiện trường khoảng 1km rồi quay lại ném chị O. xuống giếng cạn trong vườn ngôi nhà trên. Hải lẩn trốn và đưa thi thể chị O. vào đường thông từ giếng ra một hầm tự nhiên khác.

Đến sáng 9/12, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Châu Đức vận động Hải đến công an đầu thú. Bước đầu Hải khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH