AN NINH TRẬT TỰ 8/12

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 8/12, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Phạm Quốc Hòa (SN 1995, trú tại TP.Bà Rịa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, tại chỗ ở của Hòa ở tổ 7, KP1, phường Long Toàn, lực lượng Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang Hòa tàng trữ 6 gói nhỏ ma túy đá (đối tượng khai nhận), 20 ống thủy tinh, 1 cân tiểu ly và 1 bộ sử dụng ma túy. (Sơn Khê)

Đánh bạc

Ngày 8/12, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại nhà Cao Văn Chí (SN 1963), ở tổ 4, KP.Hải Phong, TT.Long Hải, huyện Long Điền, Công an TT.Long Hải bắt quả tang Trần Hiếu (SN 1979, trú tại huyện Long Điền) và Chí đang giao nhận tiền và phơi cá cược bóng đá. Tang vật thu giữ hơn 5,6 triệu đồng, 2 ĐTDĐ và 1 tờ phơi ghi các kèo cá cược. (Lê Nguyễn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 8/12, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Nguyễn Văn Tý Anh (SN 1993, trú tại huyện Long Điền) và Nguyễn Quốc Toàn (SN 2002, quê tỉnh Cà Mau) rủ nhau đi tìm người dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến quán nước của chị Phan Thị Lục (SN 1986), ở KP.Hải Điền, TT.Long Hải, huyện Long Điền, lợi dụng sơ hở của chủ quán 2 đối tượng trên đã trộm 1 ĐTDĐ rồi tẩu thoát. (Nguyễn Văn)

Truy nã ra đầu thú

Ngày 8/12, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Nguyễn Viết Ninh (SN 1995, trú tại huyện Xuyên Mộc) về tội đánh bạc. Theo hồ sơ, Ninh gây án tại huyện Xuyên Mộc rồi bỏ trốn nên ngày 5/10/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc phải ra quyết định truy nã. Đầu tháng 12/2021, Ninh đến cơ quan công an đầu thú. (Phước An)