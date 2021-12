Bắt được nghi can đâm chết cô gái trẻ trốn nhiều giờ dưới giếng

Đêm 8/12, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm Công an tỉnh và Công an huyện Châu Đức đã tìm thấy nghi can Trần Thanh Hải (SN 1988, trú tại huyện Châu Đức) cùng thi thể của chị Đ.T.K.O (SN 2004) tại một giếng cạn cạnh ngôi nhà hoang thuộc thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, cách hiện trường vụ án khoảng 200m.

Nghi can Hải tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Thi thể chị K.O ngay trong giếng, Hải được xác định ở bên cạnh thi thể suốt nhiều giờ đồng hồ. Nạn nhân được tìm thấy đã tử vong, cơ thể bị cháy đen.

Giếng cạn - nơi nghi can Hải trốn cùng thi thể chị O.

Như Báo Bà Rịa-Vũng Tàu thông tin, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 7/12, chị Đ.T.K.O. chị Danh Thị Hạnh Minh (SN 1980, cùng trú xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) và 1 nam thanh niên đi xe máy đến tổ 75, thôn Quảng Long, xã Kim Long gặp Trần Thanh Hải. Tại đây, sau khi xảy ra mâu thuẫn, Hải đã dùng dao đâm trọng thương chị Minh, chị O. rồi đốt xe của chị O. và bỏ trốn khỏi hiện trường. Chị Minh may mắn chạy thoát và sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đâm thủng bụng. Riêng chị O. mất tích cùng nghi phạm. Tại hiện trường, chiếc xe máy của chị O. bị thiêu rụi, một vài mảnh áo của nạn nhân còn sót lại. Lực lượng chức năng cũng tìm thấy một mẫu áo bị cháy xém của chị này cách hiện trường khoảng 500m.

Hải là bị can trong một vụ cố ý gây thương tích, đang được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN