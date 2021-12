Tăng cường phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, cơ quan chức năng tăng cường hoạt động phòng, chống mại dâm nhằm giảm số người tham gia và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; hạn chế ảnh hưởng do tệ nạn mại dâm gây ra đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tất cả huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm; 100% tin tố giác, tin báo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ để phát sinh tệ nạn mại dâm, đảm bảo 100% số cơ sở được kiểm tra ít nhất 1 lần trong năm...

PHƯỚC AN