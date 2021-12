AN NINH TRẬT TỰ 23/12

Cố ý gây thương tích

Ngày 23/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Phạm Văn Hải (SN 1988, TP. Vũng Tàu) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1988, trú tại TP. Vũng Tàu) hẹn nhau đến đầu hẻm 22, Lương Văn Can, phường 2 để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Khi đến nơi, Hải và Dũng xảy ra xô xát. Dũng lấy từ trong người ra con dao Thái Lan đâm về phía Hải nhưng Hải né được. Hải dùng tay đấm liên tiếp vào mặt, vào mũi của Dũng gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 23/12, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Trần Minh Thiện (SN 1992, trú tại TX. Phú Mỹ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại tổ 10, ấp Bắc 2, xã Hòa Long, lực lượng Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang Thiện đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá.

 Cùng ngày, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Lê Thanh Đạt (SN 1990) và Nguyễn Hoàng Anh (SN 1987, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại ấp An Bình, xã An Ngãi, lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang 2 đối tượng trên đang tàng trữ trái phép 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá và 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá.

 Ngày 23/12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Trịnh Phạm Thúy Vi (SN 1995) và Dương Thị Trường Thi (SN 1985) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường 12, TP. Vũng Tàu phát hiện, bắt quả tang Vi và Thi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nơi ở của Vi ở KP. 5, phường 12, TP. Vũng Tàu. Tang vật thu giữ 4 gói ma túy đá có trọng lượng khoảng 130gam của Vi và 2 gói ma túy heroin, trọng lượng khoảng 38gam của Thi. (Lê Nguyễn)