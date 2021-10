Xử phạt vi phạm giao thông qua camera giám sát

Từ ngày 15/10, Công an tỉnh tiếp tục triển khai xử phạt vi phạm giao thông qua hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera trên QL51. Đây được coi là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm xử lý hành vi vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Hình ảnh từ camera giám sát được truyền về trung tâm tại Công an tỉnh để xử lý các hành vi vi phạm.

QL51 có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông với khoảng 12 ngàn lượt xe/ngày đêm. Xe đông nhưng ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân chưa cao, nên thời gian qua cung đường này thường xuyên xảy ra TNGT. Do đó, khi hệ thống camera giám sát đi vào hoạt động, lực lượng CSGT sẽ có thêm kênh thông tin để tăng cường biện pháp bảo đảm trật tự ATGT.

Trước đó, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 về chủ trương đầu tư dự án “Hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera trên địa bàn tỉnh”. Tiếp đó, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2927/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư “Hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera trên địa bàn tỉnh”.

Sau thời gian thi công, ngày 12/4/2021, dự án hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera giai đoạn 1 trên QL51 được khai trương. Ngày 30/6/2021, công an tỉnh đã ban hành công văn số 1646/CAT-PV01 về việc vận hành chính thức hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera trên QL51 kể từ ngày 6/7/2021.

Hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera được lắp đặt trên tuyến QL51 (đoạn từ KCN Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ về Ẹo Ông Từ, phường 12, TP. Vũng Tàu) gồm 89 camera giám sát tự động ở 18 nút giao thông. Trong đó, có 4 điểm với 6 camera giám sát tốc độ, 8 camera giám sát an ninh trật tự và hơn 70 camera ghi các lỗi như: lấn làn, đi sai phần đường, dừng đỗ sai quy định, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông…

Hệ thống camera này có thể cùng lúc giám sát 6 làn xe và đo được tốc độ phương tiện đang lưu thông đến 300 km/h. Đồng thời, ghi rõ hình ảnh biển số xe vi phạm vào cả ban ngày lẫn ban đêm, cả trong điều kiện thời tiết xấu nhằm giúp cơ quan chức năng xử phạt tại chỗ hoặc phạt nguội bằng cách gửi giấy phạt về nơi cư trú của người vi phạm.

Trước đó, Phòng CSGT đã tuyên truyền sâu rộng để người tham gia giao thông biết, hiểu rõ về tác dụng chức năng phạm vi hoạt động cũng như quy trình xử phạt qua hình ảnh để tránh các thắc mắc, khiếu nại trong quá trình vận hành hệ thống.

Bà Đặng Thị Mến, xã Tân Hòa (TX. Phú Mỹ) cho biết, bà rất đồng tình với việc “phạt nguội” những hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. “Việc lắp đặt camera không chỉ để xử phạt người có hành vi vi phạm, mà còn có tác dụng nhất định trong việc điều chỉnh ý thức tham gia giao thông ở những nơi không có lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát”, bà Mến nói.

Theo Phòng CSGT-Công an tỉnh, trong thời gian vận hành chạy thử (trước thời điểm đợt dịch COVID-19 thứ 4) hệ thống camera giám sát trên QL51 đã ghi nhận mỗi ngày có khoảng 2.000 trường hợp vi phạm với nhiều lỗi khác nhau.

Tuy nhiên thời gian qua, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Công an tỉnh tạm hoãn việc xử phạt để tập trung lực lượng phối hợp với lực lượng y tế, quân đội, giao thông vận tải... triển khai phương án phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản đã được kiểm soát, Công an tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai xử phạt vi phạm giao thông qua hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera trên QL51 kể từ ngày 15/10.

Trung tá Phạm Văn Khánh, Đội trưởng Đội tuyên truyền và xử lý TNGT, Phòng CSGT-Công an tỉnh cho biết, hiện nay, hệ thống camera, biển báo và vạch sơn trên QL51 đã hoàn thiện và được vận hành thử. Từ ngày 15/10, những phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera sẽ được lực lượng Phòng CSGT tra cứu, gửi biên bản kèm hình ảnh vi phạm về địa chỉ đăng ký theo biển số xe. Trong vòng 15 ngày, nếu người vi phạm không đến Phòng CSGT làm việc thì biên bản vi phạm kèm hình ảnh phương tiện sẽ được gửi lần 2 về công an xã, phường, thị trấn. Đồng thời, thông tin phương tiện vi phạm không đến làm việc theo quy định sẽ được gửi đến Cục Đăng kiểm để phối hợp xử lý.

