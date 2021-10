Bắt đối tượng thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản

Ngày 12/10, Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết khởi tố, bắt tạm giam Nhan Hồng Thọ (ảnh, 36 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 11/10, trên đường tuần tra, Công an phường 11 phát hiện Thọ có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu về Công an phường làm việc.

Tại cơ quan công an, Thọ khai nhận là đối tượng nghiện ma túy. Trong thời gian từ đầu tháng 10/2021, đến khi bị phát hiện, bắt giữ, Thọ đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường 11. Thọ còn là đối tượng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Điển hình, 4 giờ ngày 3/10, Thọ điều khiển xe máy đến địa chỉ nhà số 1172/50 đường 30/4, phường 11 trộm cắp 1 máy cắt gạch, 1 máy đánh bột, 1 máy bắn laze của anh Bùi Ngọc S.. Tương tự, vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 7/10, Thọ điều khiển xe máy, chở Trần Như Huy (28 tuổi, trú tại tại TP. Vũng Tàu) đến nhà số 65C8 Đô Lương, phường 11 để trộm 1 máy cắt cầm tay, 1 máy cắt bàn, 1 máy hàn, 1 máy khoan và 1 máy trộn bê tông của anh Hoàng Như T...

Tất cả những tài sản trộm cắp được, Thọ đem đến bán tại 1 điểm thu mua phế liệu trên địa bàn phường 12. Cơ quan Công an đã thu hồi phần lớn tang vật nói trên để trả lại cho các bị hại. Đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm của Trần Như Huy để xử lý theo quy định của pháp luật.

AN BÌNH