Đưa CCCD đến tận nhà cho người dân

Từ ngày 9 đến ngày 12/10, Đoàn Thanh niên Công an TP.Vũng Tàu và công an các phường, xã đã chuyển, phát 1.500 CCCD gắn chíp đến tận tay người dân trên địa bàn. Đây là công trình thanh niên “Chuyển, phát CCCD đến người dân”, một trong những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Công an TP.Vũng Tàu.

ĐVTN Công an TP.Vũng Tàu trao CCCD gắn chíp đến tận tay cho người dân.

Theo đó, ĐVTN các Đội nghiệp vụ Công an TP. Vũng Tàu phối hợp Đội Cảnh sát QLHC về TTXH lập danh sách CCCD theo biểu mẫu. Sau khi tiếp nhận danh sách và được sự hỗ trợ của công an phường, xã về địa chỉ, tuyến đường, lộ trình di chuyển..., các tổ lưu động của ĐVTN Công an thành phố sẽ trực tiếp mang CCCD đến tận nhà phát cho người dân trong khoảng thời gian từ 18 giờ 30 phút đến 21 giờ các ngày trong tuần. Trường hợp không gặp được người dân, CCCD sẽ được chuyển giao lại công an các phường, xã để thông báo cho người dân trên địa bàn đến nhận.

Tin, ảnh: NHÂN BÌNH