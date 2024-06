Dầm mưa, trắng đêm thi công đường Vũng Tàu - Bình Thuận

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận (ĐT994) đang đến giai đoạn "chạy nước rút" để kịp hoàn thành trước ngày 30/4/2025. Lực lượng thi công không quản ngại nắng mưa, đêm tối, gấp rút triển khai các gói thầu.

Gói thầu số 17, đoạn từ vòng xoay Nhà Lớn Long Sơn đến QL51 thuộc dự án ĐT994 sắp hoàn thành.

Tăng ca làm ngày, làm đêm

Những ngày này không khí thi công tại gói thầu số 21 (xây mới cầu Cửa Lấp 2 và sửa chữa tăng cường cầu Cửa Lấp cũ) của dự án ĐT994 đang rất khẩn trương. Liên danh Công ty CP Công trình giao thông tỉnh và Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương cho biết, chủ đầu tư đã chốt thời gian về đích của dự án vào ngày 20/4/2025. Để bảo đảm tiến độ công trình, hơn 130 công nhân đang thi công trên 6 mũi. Số công nhân này phải chia ca, kíp để làm xuyên đêm.

Ông Nguyễn Tài, Liên danh Tư vấn giám sát Phân viện miền Trung thông tin, khối lượng công việc đạt khoảng 45%. Thời gian này, đang bước vào mùa mưa, việc thi công đôi lúc bị gián đoạn do mưa liên tục. Tuy nhiên, đơn vị thi công vẫn khắc phục khó khăn, làm xuyên đêm để không ảnh hưởng đến tiến độ.

Còn gói thầu số 17 đoạn từ vòng xoay Nhà Lớn Long Sơn đến QL51 thuộc dự án, đã thực hiện được khoảng 75% khối lượng công trình, 25% khối lượng còn lại chủ yếu nằm trong hạng mục hoàn thiện nút giao và hạng mục thảm bê tông nhựa hoàn thiện. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Giám đốc điều hành gói thầu số 17 (Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương) khẳng định, với tiến độ như hiện nay gói thầu sẽ kết thúc vào tháng 3/2025, vượt tiến độ 3 tháng so với hợp đồng.

“Thời gian qua, các nhà thầu và đơn vị thi công triển khai cùng lúc 5-6 mũi thi công, bố trí 3 ca, 4 kíp làm ngày, làm đêm để đẩy nhanh tiến độ dự án. Tất cả vì mục tiêu quyết tâm hoàn thành vượt mức tiến độ đề ra so với hợp đồng đã cam kết với chủ đầu tư”, ông Nguyễn Tuấn Ngọc thông tin thêm.

Tương tự, gói thầu số 19 (đoạn 2) mở rộng đoạn từ ngã ba Lò Vôi đến cổng KDL Thùy Dương, huyện Đất Đỏ các hạng mục thi công đã đạt 90%. Các đơn vị thi công đang hoàn thiện thảm nhựa, dự kiến hết tháng 7/2024 sẽ hoàn thành thảm bề mặt đường. Theo hợp đồng, dự án khởi công tháng 9/2023 và hoàn thành trong vòng 20 tháng. Tuy nhiên, với tiến độ như hiện nay, dự án sẽ hoàn thành sớm 3 tháng so với kế hoạch.

Chủ đầu tư, đơn vị thi công và tư vấn giám sát kiểm tra hiện trường thi công dự án.

Đẩy nhanh tiến độ di dời các trụ điện

Báo cáo từ Ban QLDA cho biết, đến nay, dự án ĐT994 đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thành phần, đảm bảo tiến độ thực hiện theo kế hoạch giao. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, dự án vẫn đang gặp vướng mắc về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, di dời một số trụ điện có thể ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Dự án ĐT994 được UBND tỉnh giao cho Ban QLDA chuyên ngành giao thông tỉnh làm chủ đầu tư với 5 dự án thành phần, tổng chiều dài 57,46km, xây dựng mới các cầu: Cửa Lấp 2, Sông Ray 2 và một số cầu nhỏ vượt địa hình. Tổng vốn đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng. Hiện 3 trong số 5 dự án này đã khởi công, tiến độ thi công khá nhanh. Các dự án này dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác từ cuối tháng 4/2025.

Ông Phạm Văn Đông, Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam, đại diện liên danh nhà thầu thi công gói 18 cho biết, có khoảng 40 trụ điện trung thế, hạ thế nằm trong phạm vi dự án chưa được di dời. Việc chậm di dời hạ tầng lưới điện gây khó khăn cho việc thi công, công tác giải phóng mặt bằng và an toàn lao động. Để bảo đảm an toàn trong quá trình triển khai dự án, đơn vị buộc phải thi công theo kiểu “nhảy cóc”, chỉ thi công tại các vị trí đảm bảo an toàn; còn những vị trí chưa đảm bảo thì đành chừa lại, chờ di dời xong trụ điện mới tiếp tục thi công.

“Để dự án bảo đảm tiến độ, đơn vị thi công kiến nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan sớm có giải pháp di dời các trụ điện, bàn giao mặt bằng cho chúng tôi”, ông Phạm Văn Đông kiến nghị.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư dự án chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ di dời các công trình lưới điện phục vụ giải phóng mặt bằng dự án ĐT994; đảm bảo tiến độ thi công các công đoạn, gói thầu theo cam kết.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN