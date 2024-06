Giải pháp cho điện mặt trời áp mái

Theo Công ty Điện lực tỉnh, sản lượng điện tiêu thụ trong tháng 5/2024 ở mức cao kỷ lục từ trước đến nay, ở mức hơn 742 triệu kWh, bằng 114,78% so với tháng liền kề và 121,79% so với tháng 5/2023. Riêng đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, sản lượng điện sử dụng trong tháng 5/2024 đạt 150 triệu kWh, tăng 120,37% so với tháng cùng kỳ năm 2023.