Kinh tế Vũng Tàu tăng trưởng so với cùng kỳ

Chiều 24/6, UBND TP.Vũng Tàu tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024.

Đường Thống Nhất (nối dài) sắp sửa hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang cho đô thị Vũng Tàu.

6 tháng năm 2024, 13 chỉ tiêu kinh tế và 14 chỉ tiêu xã hội của TP.Vũng Tàu đều đạt hơn 50% so với kế đề ra và tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 5.059 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt hơn 21 ngàn tỷ đồng, tăng 5,37% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt hơn 20 ngàn tỷ đồng, tăng 7,31% so với cùng kỳ. Thành phố thu ngân sách ước đạt hơn 2.417 tỷ đồng, đạt 58% so dự toán tỉnh giao.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được thành phố chú trọng. Thành phố đã ban hành quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 828 hộ, cá nhân, đơn vị có đất bị thu hồi thực hiện các dự án với tổng số tiền hơn 588 tỷ đồng. Các dự án trọng điểm được thành phố triển khai kiên trì, quyết liệt hơn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, được Nhân dân ủng hộ, đồng thuận cao như: Đường ĐT994, đường và kè ven kênh Bến Đình...

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông đề nghị TP.Vũng Tàu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và thành phố, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các cơ chế, chính sách phát triển thành phố với mục tiêu “Phát triển TP.Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế” theo Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tin, ảnh: THI PHONG