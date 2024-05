Giá hồ tiêu tiếp tục tăng do nguồn cung giảm

Theo số liệu của Bộ NN-PTNT, 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu hồ tiêu đạt hơn 83,7 ngàn tấn, kim ngạch hơn 353 triệu USD, tăng 11,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023. Giá tiêu xuất khẩu bình quân tháng 4/2024 đạt 4.342 USD/tấn, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2023. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 4.200 USD/tấn với loại 500g/l, loại 550g/l mức 4.300 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 6.000 USD/tấn.