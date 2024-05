Khởi tố 2 vụ án vi phạm IUU

Chiều tối 28/5, UBND tỉnh đã có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Nguyễn Công Vinh tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả xử lý vi phạm trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), diễn ra cùng ngày.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo và ý kiến các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Vinh đánh giá cao sự phối hợp của các lực lượng chấp pháp trên biển, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện công tác chống IUU.

Lực lượng Đồn Biên phòng Bến Đá kiểm tra các tàu cá cập bến tại khu vực cảng Bến Đá, Sao Mai (TP.Vũng Tàu).

Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN-PTNT, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các lực lượng chức năng đã phát hiện và giao Công an tỉnh tổ chức điều tra, xử lý 6 vụ việc vi phạm IUU.

Theo đó, ngày 27/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử” đối với 19 tàu cá tại xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) tháo thiết bị giám sát hành trình gửi trên tàu cá BTh 89576 TS và tiếp tục phối hợp với VKSND tỉnh để điều tra xử lý theo quy định.

Cán bộ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tuyên truyền phòng, chống IUU đến ngư dân.

Trước đó, ngày 27/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh cũng ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 1 bị can về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Vụ việc xảy ra tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền.

Ngoài ra, Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra xử lý 2/6 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự để xử lý theo quy định. Đó là các trường hợp có liên quan về xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản tại cảng cá Xí nghiệp cơ khí tàu thuyền và vụ việc 4 tàu cá BV 97057 TS, BV 97978 TS, BV 97607 TS và BV 95705 TS tháo gỡ và lưu giữ thiết bị giám sát hành trình đi khai thác hải sản không theo quy định.

Đối với 2 vụ việc 2 tàu cá BV 90150 TS và BV 90628 TS vi phạm khai thác hải sản không theo quy định và vụ việc 3 tàu cá BV 92380 TS, BV 92381 TS và BV 94640 TS có hành vi tự ý tháo thiết bị giám sát hành trình, Công an tỉnh tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm.

2 tàu cá BV 90150 TS và BV 90628 TS vi phạm đánh bắt hải sản không theo quy định.

Thay mặt Ban chỉ đạo IUU, UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh tiếp tục triển khai xử lý vụ việc theo quy định, thường xuyên báo cáo tiến độ về Ban chỉ đạo và UBND tỉnh để chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của các cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh về phòng, chống vi phạm IUU; xử lý nghiêm và dứt điểm các vụ việc liên quan đến IUU trên tinh thần nhanh chóng, khẩn trương, quyết liệt hơn, toàn diện, thận trọng, không lơ là, bảo đảm đúng người đúng tội không bỏ lọt tội phạm.

Tin, ảnh: NGỌC MINH