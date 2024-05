98.825 doanh nghiệp gia nhập thị trường

Ngày 28/5, Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký DN công bố số DN gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 5 tháng của năm đạt 98.825 DN, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, số lượng này đã gấp 1,2 lần mức bình quân DN gia nhập và tái gia nhập thị trường giai đoạn trước COVID-19 (năm 2019-2023 là 83.109 DN). Trong đó, số DN thành lập mới là 64.758 DN với số vốn 601.220 tỷ đồng, tăng tương ứng 4,5% và 5,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh đó, cả nước có gần 18.600 DN đang hoạt động đăng ký tăng vốn, giảm 12% và số vốn đăng ký tăng thêm xấp xỉ 666.890 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2023.

Như vậy, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng 1,27 triệu tỷ đồng (giảm 9% so với cùng kỳ năm 2023), trong đó, số vốn đăng ký của DN thành lập mới là 601.220 tỷ đồng (tăng gần 6% so với cùng kỳ năm 2023). Song, vốn đăng ký bình quân trên một DN đạt 9,3 tỷ đồng, tăng 1%. Theo đó, tổng số việc làm đăng ký của các DN thành lập mới là 426.380 lao động, tăng 5% so với cùng kỳ.

Nền kinh tế ghi nhận 10/17 ngành có số lượng DN thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2023, trong đó vận tải kho bãi tăng cao nhất 21%, kế đến là bán buôn-bán lẻ và sửa chữa ô tô-xe máy tăng 11%), sản xuất và phân phối điện-nước-gas tăng 9%…

Báo cáo nhấn mạnh DN thành lập mới đa phần có quy mô nhỏ (từ 0-10 tỷ đồng) với 59.730 DN (chiếm 92% và tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023.

Thêm vào đó, số DN quay trở lại hoạt động trong 5 tháng gần 34.070 DN, tăng 3% so với cùng kỳ và gấp 1,3 lần mức bình quân giai đoạn trước COVID-19 (26.504 DN).

Tuy nhiên, số lượng DN rút luikhỏi thị trường cũng rất lớn. Trong 5 tháng, cả nước có 97.299 DN rút lui khỏi thị trường, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, phần lớn là các DN lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn (chiếm 67,9%). Phần lớn DN tạm ngừng kinh doanh có thời gian hoạt động ngắn (dưới 5 năm) với gần 29.170 DN (chiếm 44%), tập trung chủ yếu ở quy mô nhỏ (dưới 10 tỷ đồng) chiếm 89% và tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023.

ĐỨC ANH