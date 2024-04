Kinh tế chuyển biến tích cực

Số vốn đăng ký tăng thêm của các dự án FDI tăng 15,5 lần Qúy I/2024, tỉnh cấp mới và điều chỉnh vốn đầu tư 13 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký tăng thêm hơn 1,556 tỷ USD, tăng 15,5 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, 8 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đăng ký gần 1,452 tỷ USD, vượt nhiều lần so với cùng kỳ năm 2023 (35,4 triệu USD). 5 dự án điều chỉnh tăng vốn, đạt 104,79 triệu USD, tăng 60,7% so với cùng kỳ năm 2023 (37,37 triệu USD). Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 465 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 33,103 tỷ USD (trong KCN 292 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 15,408 tỷ USD; ngoài KCN 173 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 17,695 tỷ USD).