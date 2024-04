Đồng bộ quy hoạch sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh

Sau khi Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng phê duyệt (tháng 12/2023), Sở TN-MT và các địa phương nhanh chóng triển khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để đồng bộ với quy hoạch chung của tỉnh.

Các địa phương nhanh chóng vào cuộc

Ông Lê Minh Kha, Trưởng phòng TN-MT huyện Đất Đỏ cho hay, “Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Đất Đỏ” được UBND tỉnh phê duyệt ngày 1/4/2022. Tuy nhiên từ tháng 12/2023, Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, các địa phương phải điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Qua lồng ghép, đối chiếu, huyện Đất Đỏ có 49 khu vực chưa phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh. Trong đó, có 33 khu vực UBND huyện sẽ cập nhật các đồ án quy hoạch của huyện theo quy hoạch tỉnh. Còn lại 16 khu vực sẽ cập nhật theo các đồ án quy hoạch của huyện. Theo kế hoạch, huyện Đất Đỏ sẽ hoàn thành công tác đấu thầu và triển khai các bước lập quy hoạch để trong tháng 4 sẽ hoàn chỉnh các báo cáo thuyết minh - bản đồ; tháng 5 sẽ lấy ý kiến các sở ban ngành và cộng đồng dân cư; tháng 6 sẽ trình các cơ quan chức năng để thông qua.

“So với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt năm 2022, lần này huyện chỉ điều chỉnh cục bộ một số chỉ tiêu về quy hoạch sử dụng đất để phù hợp với quy hoạch tỉnh được duyệt”, ông Kha thông tin thêm.

Cũng như các địa phương khác, huyện Xuyên Mộc cũng đang rà soát lại nhu cầu sử dụng đất và định hướng phát triển theo quy hoạch chung của tỉnh để điều chỉnh lại quy hoạch sử dụng đất. Theo ông Trần Văn Dững, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, huyện hiện có 5 dự án đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất với tổng diện tích khoảng 56ha. Các đơn vị tư vấn đang làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan, kiểm tra thực địa và xử lý nội nghiệp hồ sơ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

“Trong quá trình triển khai lập các đồ án quy hoạch, UBND huyện Xuyên Mộc đã phối hợp với các sở ngành về các định hướng chính như phân vùng quản lý đất đai; phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn các định hướng phát triển kinh tế xã hội… Dự kiến đến tháng 6/2024 nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch sử đất trên địa bàn huyện sẽ hoàn thành để kịp tiến độ đồng bộ với các quy hoạch khác của tỉnh”, ông Dững nói.

Các địa phương thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đồng bộ với quy hoạch tỉnh cũng sẽ giúp cho công tác quản lý đất đai, sử dụng đất đai hiệu quả hơn. Trong ảnh: Người dân xã Tân Hải (TX. Phú Mỹ) thu hoạch rau.

Đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các cấp

Theo ông Lê Anh Tú, Phó Giám đốc Sở TN-MT, quý I/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất của 8 huyện, thị xã, thành phố. Việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để đồng bộ với quy hoạch tỉnh cũng sẽ giúp cho công tác quản lý đất đai, sử dụng đất đai hiệu quả hơn. Khi Quy hoạch chung của tỉnh được phê duyệt, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 2046/QĐ-UBND chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cũng theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trong quý II/2024 các huyện, thị lập kế hoạch, lộ trình thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trình thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất hướng đến đồng bộ quy hoạch tỉnh được xác định là nhiệm vụ rất quan trọng trong việc bố trí đất đai đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các cấp trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh. Trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phải thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư; khắc phục tình trạng các dự án treo do quy hoạch có nguyên nhân chủ quan; xử lý các tồn tại, bất cập do ảnh hưởng của quy hoạch “treo”, bảo đảm các quyền lợi của người dân về đất đai, tài sản và an sinh xã hội, không để xảy ra tình trạng khiếu nại kéo dài.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có nhiệm vụ tổng hợp các tồn tại, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cấp huyện, làm rõ cơ sở pháp lý việc lồng ghép các quy hoạch chuyên ngành vào quy hoạch sử dụng đất; thống nhất quy hoạch đất và quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn mới. Đặc biệt làm rõ các nội dung có mâu thuẫn với quy hoạch tỉnh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Quy hoạch tỉnh đã phân định rõ vị trí, vai trò, định hướng phát triển của từng địa phương do đó quy hoạch sử dụng đất cũng cần phải điều chỉnh phù hợp.

“Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất không chỉ tạo điều kiện cho các địa phương làm căn cứ kêu gọi đầu tư mà còn là căn cứ giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và giám sát, thanh tra, đưa công tác quản lý đất đai ở địa phương vào nề nếp. Đây cũng là nội dung được quy định cụ thể trong Luật Đất đai, kể cả Luật Đất đai mới 2024, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường trong giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 2050 của các địa phương”, ông Tú khẳng định.

Bài, ảnh: QUANG VŨ

