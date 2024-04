Tăng cường kết nối giao thương giữa Việt Nam với tỉnh Hải Nam, Trung Quốc

Tiếp tục chuyến công tác tại Trung Quốc, trong các ngày 31/3 và 1/4, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác của Bộ đã đến tỉnh Hải Nam để tìm hiểu, nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng khu thương mại tự do quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và ông Lưu Tiểu Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Chính quyền tỉnh Hải Nam trong cuộc làm việc.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Tham dự cùng đoàn có lãnh đạo một số địa phương, trong đó có ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...

Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia cùng đoàn công tác.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác đã làm việc với ông Lưu Tiểu Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Chính quyền tỉnh Hải Nam.

Tại buổi làm việc, ông Lưu Tiểu Minh đã cung cấp một số thông tin về quá trình xây dựng và phát triển Cảng Thương mại tự do Hải Nam, hướng tới tiêu chuẩn thương mại tự do mới, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư.

Các tiêu chuẩn mới tập trung vào một số vấn đề như: Xây dựng chính sách thương mại đầu tư; thu hút dòng vốn xuyên biên giới; thông thoáng xuất nhập cảnh, vận chuyển; ưu đãi thuế suất bằng 0%, hệ thống thuế đơn giản hóa; khuyến khích đầu tư nước ngoài; ban hành những biện pháp nới lỏng tiếp cận thị trường; chính sách ưu đãi mạnh mẽ, thuế thu nhập 15% cho doanh nghiệp và thu nhập cá nhân.

Chủ tịch Chính quyền tỉnh Hải Nam Lưu Tiểu Minh mong muốn Việt Nam và Hải Nam ngày càng kết nối giao thương; khơi thông các tuyến giao thông, tạo điều kiện cho trao đổi vốn, thương mại, du lịch; kết nối các cảng từ Hải Nam tới Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh. Ông cũng mong muốn mở rộng đầu tư và hợp tác hai bên, tăng cường trao đổi thiết lập chuỗi cung ứng công nghiệp...

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng các thành viên trong đoàn công tác tại buổi làm việc với chính quyền tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Hải Nam đã hỗ trợ đoàn công tác trao đổi nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng Cảng Thương mại tự do Hải Nam.

Bộ trưởng đánh giá hợp tác giữa Hải Nam và Việt Nam những năm gần đây ngày càng sâu sắc. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn nhiều dư địa, trên nhiều lĩnh vực, các chính sách ưu việt của Hải Nam cũng chính là cơ hội cho Việt Nam. Bộ trưởng mong muốn hai bên tăng cường hợp tác, kết nối, chia sẻ, bổ sung cho nhau, tận dụng lợi thế của nhau, cùng phát triển, cùng có lợi, cùng thắng.

Bộ trưởng thống nhất các đề xuất hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là kết nối và giao thông, từ kết nối đó có thể mở ra kết nối nhiều lĩnh vực như thương mại, giáo dục, nông nghiệp, y tế, công nghiệp...

Bộ trưởng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; tăng cường giao lưu nhân dân, duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Ông cũng mong muốn hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm phát triển, để cùng nhau đẩy mạnh một số lĩnh vực mới, phù hợp với sự nghiệp phát triển của cả hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và đoàn đã làm việc với Tổng công ty Xây dựng Cảng Trung Quốc (thuộc Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc). Lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng Cảng Trung Quốc đã cung cấp một số thông tin về Cảng thương mại tự do Hải Nam, quá trình hình thành và phát triển, cũng như những dự án mà doanh nghiệp này đang triển khai.

Tại cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi một số kinh nghiệm trong việc phát triển cảng thương mại tự do, điển hình như chính sách miễn thuế, chính sách giảm thuế cho khoản tiêu dùng 100.000 tệ/người dân/năm tại Hải Nam, chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ khoảng 15% (mức chung là 25%)...

Tiếp đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác đã làm việc và khảo sát Trung tâm Thương mại tự do, khu thương mại tự do miễn thuế tại Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc. Đây là khu vực miễn thuế, một phần trong Cảng Thương mại tự do Hải Nam.

Làm việc với Cục phát triển Kinh tế Quốc tế Hải Nam, hai bên đã trao đổi nhiều thông tin đến chính sách, kinh nghiệm và cả những khó khăn đang gặp phải.

Lãnh đạo Cục phát triển Kinh tế Quốc tế Hải Nam cho biết những năm gần đây, trao đổi buôn bán giữa Việt Nam và tỉnh Hải Nam ngày càng phát triển. Năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu khối lượng hàng hóa trị giá 495 triệu USD vào Hải Nam, đồng thời, Việt Nam cũng nhập 673 triệu USD giá trị hàng hóa từ Hải Nam. Các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam là đồ gỗ, củi đốt, dừa, xi măng... Hải Nam xuất sang Việt Nam linh phụ kiện một số ngành công nghiệp, đất cao lanh...

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác cũng đến khảo sát khu Giang Đông, Hải Khẩu, làm việc với Văn phòng Ủy ban Công tác Cảng Thương mại tự do Hải Nam.

Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Công tác Cảng Thương mại tự do Hải Nam giới thiệu nhiều chính sách ưu đãi đầu tư, thương mại để thúc đẩy phát triển khu vực này.

Đặc biệt, cảng đang được áp dụng Luật Cảng thương mại tự do của Trung Quốc, ban hành ngày 10/6/2021. Bộ luật này nhằm tạo khung pháp lý thống nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước để thúc đẩy phát triển cảng thương mại tự do.

NGỌC VÂN

(Từ Hải Nam, Trung Quốc)