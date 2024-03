Hồ, kênh chứa nước cạn, nhiều nơi thiếu nước tưới

Nắng nóng kéo dài khiến một số hồ, kênh chứa nước trên địa bàn tỉnh bắt đầu khô cạn, gây thiếu nước cục bộ ở một số vùng sản xuất, tập trung chủ yếu tại huyện Xuyên Mộc.

Tuyến kênh mương trữ nước KT1 dài 4km của xã Tân Lâm đã cạn trơ đáy, chỉ lác đác vài chỗ còn nước đọng lại. Ảnh chụp ngày 13/3/2024.

Nhiều nơi thiếu nước tưới

10ha trồng mía và chuối của gia đình ông Cao Văn Thắng, ấp Bàu Hàm, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc nằm ngay sát tuyến kênh mương trữ nước KT1. Thế nhưng từ sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, mương cạn dần nên không đủ nước tưới. Trong khi đó, 4 giếng khoan sâu từ 50-60m của gia đình ông cũng đã cạn khô.

“Thiếu nước tưới cây mía sẽ bị khô, ảnh hưởng lớn đến chất lượng, thương lái chê và sẽ rất khó bán. Còn vườn chuối đang ở thời kỳ nuôi cây con cũng không có nước tưới khiến tôi đứng ngồi không yên. Năm nay thời tiết khô hạn đến sớm hơn mọi năm khiến nông dân chúng tôi trở tay không kịp”, ông Thắng nói.

Khảo sát toàn tuyến kênh mương trữ nước mưa KT1 dài 4km của xã Tân Lâm hiện đã cạn trơ đáy, chỉ lác đác vài chỗ còn nước đọng lại. Ông Lê Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Lâm cho biết, nguồn nước ngầm bị giảm sút mạnh. Do địa hình cao, hệ thống thủy lợi kết nối từ hồ Sông Ray (hồ cung cấp nước lớn nhất của tỉnh) đến xã chưa có nên bà con sản xuất nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn về nước tưới.

Tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, hàng trăm ha trồng thanh long, nhãn cũng đang thiếu nước tưới trầm trọng. Các con suối trên địa bàn xã đều trong tình trạng “cạn trơ đáy”.

Gia đình ông Hồ Đình Lâm, ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang có 1,2ha trồng thanh long và nhãn. Ông Lâm cho biết: “Bình thường ở giai đoạn dưỡng trái, mỗi ngày cây thanh long phải được tưới 2 lần để dưỡng chất cho trái phát triển to và đẹp. Tuy nhiên, năm nay tình trạng thiếu nước nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển cũng như năng suất của cây. Bây giờ, tôi cũng chỉ tưới cầm cự đến khi thu hoạch. Còn vườn nhãn đã 3 tháng rồi không được giọt nước tưới nào. Cây nhãn không được tưới nước tuy không bị chết nhưng sẽ bị khô và rụng lá ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cây sau này”.

Nỗ lực bảo đảm nguồn nước tưới

Trước thực trạng một số vùng đang trong tình trạng thiếu nước phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, các địa phương đã có kế hoạch để bảo đảm nước tưới. Ông Nguyễn Quốc Đại, Phó trưởng Phòng NN-PTNT huyện Xuyên Mộc cho biết, ngày 6/3 vừa qua, UBND huyện Xuyên Mộc đã ban hành kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2024 trên địa bàn huyện.

“Phòng đã lập lịch tưới cụ thể cho từng công trình và từng khu vực sản xuất, thường xuyên kiểm tra khu tưới để kịp thời điều phối nước cho phù hợp thực tế. Bên cạnh đó, tiến hành bơm nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp khi các hồ chứa có mực nước xuống thấp hơn mực nước chết. Đồng thời khuyến cáo bà con không tổ chức sản xuất vụ hè thu sớm, chỉ sản xuất vụ Hè Thu chính vụ khi có lượng nước đủ”, ông Nguyễn Quốc Đại thông tin.

Năm 2024 với tổng diện tích các hồ cung cấp nước sản xuất hơn 9.341ha, trong đó, diện tích sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 hơn 6.359ha, diện tích thực hiện cây trồng khác 2.912ha, diện tích hỗ trợ cấp nước cho nuôi trồng thủy sản là 69ha. Dự kiến, tổng lượng nước cần cho nông nghiệp và sinh hoạt đến hết mùa khô năm 2024 (từ ngày 11/3/2024 đến ngày 30/6/2024) là 104 triệu m³, nhỏ hơn tổng lượng nước các công trình hiện có là 134 triệu m². Như vậy, các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh bảo đảm cung cấp nước trong mùa khô 2024.

Trong khi đó, Sở NN-PTNT cũng đã giao Chi cục Thủy lợi chủ trì, phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi, Trung tâm Khuyến nông và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, hàng tuần tổ chức kiểm tra việc điều tiết nước, tình hình sản xuất, hạn hán, xâm nhập mặn và dịch bệnh trên cây trồng.

Ông Đỗ Xuân Thảo, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh cho biết, qua theo dõi trữ lượng nước tại các công trình thủy lợi do Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi quản lý (tính đến ngày 11/3) là 134 triệu m³/308 triệu m³, tương ứng 43,51% so với dung tích thiết kế và bằng 80,72% so với cùng kỳ năm 2023. Để chủ động phòng, chống hạn và xâm nhập mặn có khả năng xảy ra do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nguồn nước sản xuất, sinh hoạt trong mùa khô năm 2024, Sở NN-PTNT đã yêu cầu các địa phương, đơn vị chức năng bám sát, theo dõi tình hình thời tiết, điều tiết nguồn nước hợp lý, không để xảy ra tình trạng thiếu nước tưới tại các vùng sản xuất nông nghiệp.

Bài, ảnh: SONG BÌNH