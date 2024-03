Từ ngày 20/3, mở lại khu ẩm thực quê An Nhứt

Ngày 13/3, UBND huyện Long Điền tổ chức hội nghị lấy ý kiến các phòng, ban, đơn vị huyện về việc mở lại khu ẩm thực quê An Nhứt (xã An Nhứt).

Sau thời gian tạm ngưng (từ ngày 1/3) để khắc phục những tồn tại khi tổ chức khu ẩm thực quê tại khu vực cầu An Nhứt, UBND huyện Long Điền đã tổ chức đoàn khảo sát và thống nhất chọn vị trí 2 tuyến đường nội đồng giáp kênh Cầu Móc để tổ chức lại khu ẩm thực. Vị trí này cách khu ẩm thực cũ khoảng 1km.

Trong đó, 1 tuyến đường để bố trí các gian hàng ẩm thực và 1 tuyến đường để bố trí bãi đậu xe. UBND xã An Nhứt đã trình bày kế hoạch hoạt động và các biện pháp bảo đảm an toàn khi khu ẩm thực hoạt động trở lại, với các phương án cụ thể như: bố trí bãi đậu xe, phân luồng giao thông, nhà vệ sinh công cộng, lắp đặt thùng rác, cắm biển báo, bố trí phao cứu sinh…

Kết luận hội nghị, ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền yêu cầu xã An Nhứt tổ chức tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân và các hộ kinh doanh về việc mở lại khu ẩm thực. Đồng thời, tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm an ninh trật tự, PCCC, an toàn cho người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, thưởng thức ẩm thực tại khu ẩm thực quê An Nhứt.

Dự kiến, khu ẩm thực quê An Nhứt sẽ mở lại vào ngày 20/3, hoạt động từ 16 giờ đến 22 giờ hàng ngày.

DIỄM QUỲNH