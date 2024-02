Petrovietnam khởi động năm 2024 với nhiều kết quả tích cực

Thông tin trên được đại diện Petrovietnam đưa ra tại hội nghị giao ban của Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng với lãnh đạo các đơn vị thành viên trực thuộc về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 1 và quý I/2024, diễn ra vào đầu tuần qua.

Người lao động PV GAS tham gia sửa chữa, bảo dưỡng đường ống dẫn khí.

Tăng tốc ngay từ đầu năm

Tại hội nghị, ông Phạm Văn Phong, Tổng Giám đốc PV GAS chia sẻ, giai đoạn trước Tết, dư cung nguồn khí dao động khoảng 2-3 triệu m3/ngày. Giai đoạn Tết Nguyên đán, sản lượng tiêu thụ khí chỉ đạt khoảng 50% công suất sản xuất. Hai tháng đầu năm 2024, huy động khí của PV GAS chỉ đạt khoảng 84% so với kế hoạch, chủ yếu giảm do tình hình huy động khí cho điện tiếp tục giảm. “Với tình hình này khả năng khó hoàn thành kế hoạch được giao”, Tổng Giám đốc PV GAS lo ngại.

Tương tự, ông Lê Như Linh Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) cũng cho biết, tháng 1 các nhà máy điện của PV Power vận hành an toàn, độ khả dụng cao. Tuy nhiên, tình hình huy động rất thấp, sản lượng điện tháng 1 của PV Power đạt khoảng 1,2 tỷ kWh, dịp Tết huy động chỉ đạt khoảng 15% công suất các nhà máy. Trong khi đó, các nhà máy này phải thực hiện nghĩa vụ bao tiêu khí, phải trả tiền mua khí trước, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thông tin từ Petrovietnam, tháng 1/2024, giá dầu trung bình tháng 1/2024 giảm 0,3 USD/thùng so với giá dầu tháng 12/2023 và giảm 8% so với cùng kỳ tháng 1/2023. Đặc biệt, việc huy động khí, điện thấp đang gây ra những khó khăn lớn cho hoạt động của Petrovietnam. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn xác định năm 2024 là năm then chốt, cần thiết phải tăng tốc và bứt phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025. Đồng thời ứng phó với các biến động, tác động khó dự báo đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngay trong những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, toàn Tập đoàn đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cùng với các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành cao nhất mục tiêu kế hoạch đề ra cũng như mục tiêu tăng trưởng. Với nỗ lực quản trị điều hành, Petrovietnam đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, đồng bộ, liên tục.

Nhờ đó, tháng 1 và đầu tháng 2, hầu hết các chỉ tiêu của Tập đoàn hoành thành kế hoạch được giao, vượt so với tháng 12/2023, tăng trưởng so với cùng kỳ. Các công trình, nhà máy của Tập đoàn được đảm bảo hoạt động xuyên suốt, an toàn, ở công suất cao, từ 110-120% công suất tối ưu, đảm bảo cung ứng đủ nguyên liệu, xăng dầu, điện, đạm để phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài 2 chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch là khai thác khí và sản xuất điện đạt 98% kế hoạch do huy động khí và điện ở mức thấp, các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu còn lại của Petrovietnam đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng từ 2,8% – 80,5%; trong đó 8/9 chỉ tiêu sản xuất tăng trưởng so với cùng kỳ 2023.

Nộp ngân sách tăng cao

Đáng chú ý, cùng với kết quả sản xuất tích cực, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn đều hành thành vượt mức kế hoạch tháng 1/2024 từ 14%-2,1 lần. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 68,9 ngàn tỷ đồng, vượt 17% kế hoạch tháng, tăng 14% so với cùng kỳ 2023; nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn đạt 9,9 ngàn tỷ đồng, vượt 19% so với kế hoạch tháng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Có những DN ngay từ tháng đầu năm, số nộp ngân sách đã vượt xa mục tiêu đề ra. Chẳng hạn, tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), tháng 1/2024 đạt tổng doanh thu 3,171 ngàn tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch tháng, số nộp ngân sách Nhà nước lên đến 1,21 ngàn tỷ đồng, vượt 34% mục tiêu. Trong tháng 2, PVEP dự kiến tổng sản lượng khai thác 0,26 triệu tấn quy dầu, tổng doanh thu dự kiến 2,787 ngàn tỷ đồng, tổng số nộp ngân sách Nhà nước theo kế hoạch là 1,026 ngàn tỷ đồng.

Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng khẳng định, tháng 1 và nửa đầu tháng 2 vừa qua, toàn Tập đoàn đã đảm bảo các hoạt động sản xuất an toàn, liên tục, không có sự cố. Kết quả sản xuất kinh doanh tích cực, nhiều chỉ tiêu tốt so với kỳ vọng và tăng trưởng so với cùng kỳ, đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô đất nước.

Báo cáo của Petrovietnam cho biết, kết thúc tháng 1/2024, các chỉ tiêu sản xuất hoàn thành vượt mức từ 2,7- 46,3% kế hoạch. Cụ thể, sản lượng khai thác dầu thô của Tập đoàn đạt 865 ngàn tấn, sản lượng khí đạt 552 triệu m3, sản lượng điện đạt 2,23 tỷ kWh, sản xuất xăng dầu (không bao gồm sản phẩm NSRP) đạt hơn 640,2 ngàn tấn, sản xuất đạm đạt 160,9 ngàn tấn, tăng 1,9%...

Ông Lê Mạnh Hùng cũng lưu ý, đây mới là kết quả của tháng đầu. Năm 2024 được dự báo còn nhiều khó khăn, vì vậy trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, cần tập trung bảo đảm gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác song song với việc đẩy mạnh công tác đầu tư, nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp để tạo động lực mới về thể chế. Bên cạnh đó, Tập đoàn và các đơn vị phải duy trì bảo đảm hoạt động các nhà máy ổn định, an toàn. Trong lĩnh vực khí - điện, lãnh đạo Tập đoàn lưu ý tập trung tháo gỡ cơ chế chính sách, tiếp tục có các giải pháp nâng cao sản lượng khai thác, tiêu thụ khí, nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong khối.

Dịp này, Petrovietnam phát động thi đua rộng rãi trong toàn ngành, trên các công trình, nhà máy, dự án nhằm tạo khí thế thi đua trong năm mới, hướng đến hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao trong năm 2024.

Bài, ảnh: SƠN HÀ