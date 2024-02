Giá tiêu tăng lên 83-86 ngàn đồng/kg

Khảo sát ngày 20/2, giá tiêu trong nước dao động từ 83-86 ngàn đồng/kg, tăng 500 đồng so với ngày 19/2.

Hồ tiêu Bình Phước có giá cáo nhất, ở mức 86 ngàn đồng/kg; tiếp đó là Bà Rịa-Vũng Tàu, Đắk Lắk và Đắk Nông với mức giá 85 ngàn đồng/kg. Đồng Nai và Gia Lai có mức giá thấp nhất là 83 ngàn đồng/kg.

Theo số liệu từ Bộ NN-PTNT, vụ thu hoạch hạt tiêu năm 2024 đã bắt đầu nhưng diện tích thu hoạch rải rác. Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, toàn tỉnh đang canh tác hơn 10,4 ngàn ha hồ tiêu, giảm 281ha so với đầu năm 2023.

Theo nhận định của ngành nông nghiệp, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên vụ thu hoạch hồ tiêu năm 2024 chậm hơn năm 2023. Dự kiến, sản lượng hạt tiêu của Việt Nam năm 2024 chỉ đạt 170 ngàn tấn, giảm 10,5% so với năm 2023. Giá hạt tiêu tại thị trường nội địa tăng do nguồn cung hạn chế.

ĐÔNG HIẾU