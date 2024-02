Cụm cảng Cái Mép-Thị Vải nhộn nhịp về đêm

Hầu hết các cảng container tại cụm cảng Cái Mép-Thị Vải phải hoạt động 24/24. So với công việc ban ngày, làm việc tại cảng biển ban đêm có nhiều vất vả hơn, nhất là công tác bảo đảm an toàn.

Các lao động luôn tuân thủ 5 nguyên tắc an toàn trong suốt quá trình làm việc. Đó là: an toàn cho người đi bộ, an toàn tàu làm hàng, an toàn trên cao, an toàn các thiết bị phương tiện vận chuyển và an toàn thiết bị nâng hạ. Nhờ đó, hoạt động tại cảng luôn thông suốt, an toàn và hiệu quả.

Cùng Báo Vũng Tàu Chủ nhật khám phá cụm cảng Cái Mép-Thị Vải về đêm để cảm nhận vẻ đẹp của cảng nước sâu hàng đầu thế giới, cũng như nét đẹp lao động của những kỹ sư, công nhân-những người đã góp phần làm nên vị thế, thương hiệu cho ngành cảng biển.

Khi hoàng hôn xuống, cảng Gemalink như khoác lên tấm áo rực rỡ. Những container xanh, vàng, hồng, trắng được những chiếc cẩu lớn nâng lên hạ xuống nhịp nhàng. Không gian cảng sôi động và nhộn nhịp.

Tàu HMM LE HAVRE với chiều dài 400m, sức chở 24 ngàn TEU, trọng tải hơn 232,6 ngàn tấn cập cảng lúc 19h ngày 20/2 và rời đi lúc 15h ngày 21/2.

Tại cổng ra vào Cảng TCIT, xe chở container nối đuôi nhau ra vào.

21h, tại cầu cảng Gemalink, những ngọn đèn sáng rực, âm thanh của máy móc khiến cảng sôi động. Những chiếc xe tải nối tiếp nhau nhận thùng container rồi rời đi.

Tại cảng CMIT, 5 cẩu bờ đang làm việc nhịp nhàng dưới sự vận hành của công nhân để xếp dỡ từ tàu TALOS trọng tải 153.500 DWT do hãng tàu Evergreen khai thác trên tuyến dịch vụ AUE đi bờ Đông nước Mỹ.

Anh Trần Văn Công, Giám sát cảng, Cảng CMIT cho biết, công việc vào ban đêm khó khăn, vất vả hơn. Tuy nhiên, kỹ sư, công nhân vẫn lao động miệt mài để việc bốc dỡ hàng hóa ban đêm được nhanh và an toàn nhất, tàu kịp giờ rời cảng.



Bài, ảnh: TRÀ NGÂN