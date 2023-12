Tìm cơ hội liên kết, đầu tư chế biến, xuất khẩu nông sản

Đây là mục đích mà hội thảo xúc tiến đầu tư kêu gọi các DN, nhà đầu tư trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu nông sản do Sở NN-PTNT Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Sở NN-PTNT TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh tổ chức sáng 1/12 tại TP. Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Quảng bá sản phẩm

Thông tin tại hội thảo, bà Cao Thị Diệu Thúy, Giám đốc HTX hải sản Nguyên Phát (TP. Vũng Tàu) cho biết, bình quân mỗi tháng, HTX tiêu thụ khoảng 75 tấn thủy sản tươi do 4 tàu cá đã liên kết với HTX cung cấp. Sản phẩm của HTX áp dụng kỹ thuật công nghệ, kiểm soát toàn bộ quy trình, đảm bảo an toàn vệ sinh và chất lượng sản phẩm và được tiêu thụ tại: Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, miền Tây, hệ thống siêu thị GO!, Lotte… Sắp tới, HTX sẽ đầu tư thiết kế bao bì, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn của thị trường trong và ngoài nước. “Tham gia hội thảo là cơ hội để giới thiệu sản phẩm nông sản của HTX và các sản phẩm của tỉnh đến với các DN, đối tác tại TP. Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh, thành khác”, bà Cao Thị Diệu Thúy kỳ vọng.

Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Công nghệ Xanh Green Life và Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Bà Rịa - Vũng Tàu ký kết hợp tác.

Giới thiệu sản phẩm cà phê, ông Trần Kim Khuê, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nón Lá (TX. Phú Mỹ) cho biết, từ khi có mặt trên thị trường năm 2017 đến nay, sản phẩm Nón Lá Coffee đã được khách hàng trong và ngoài nước biết đến là một trong những đơn vị uy tín trong việc cung cấp cà phê sạch. Các sản phẩm Nón Lá Coffee được chứng nhận ISO 22000:2018, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, OCOP (4 sao). Ngoài chi nhánh đại diện nước ngoài tại Hoa Kỳ, sản phẩm Nón Lá Coffee được phân phối và bán lẻ qua các đơn vị như: Trung tâm phân phối Satra, siêu thị Big C, Công ty TNHH xuất nhập khẩu và bán lẻ hàng tiêu dùng Hà Nội thuộc tập đoàn BRG Group... Đặt biệt, tại TP.Hồ Chí Minh, công ty liên kết với Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ và Xuất khẩu Springtimes để hỗ trợ việc xuất khẩu của công ty.

“Qua hội thảo, công ty mong muốn được hỗ trợ về việc kết nối, liên kết, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm cà phê của DN cũng như các mặt hàng nông sản chế biến của tỉnh với các DN thương mại của TP. Hồ Chí Minh. Việc liên kết tiêu thụ này nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm, tạo ra sự liên kết giữa các nhà sản xuất, chế biến và tiêu thụ bền chặt hơn”, ông Khuê nói.

Tại hội thảo đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa DN, HTX TP. Hồ Chí Minh và DN, HTX tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm: Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Công nghệ Xanh Green Life và Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Bà Rịa - Vũng Tàu; HTX Bưởi da xanh Hắc Dịch và Công ty CP Bách Hoá Xanh; Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiên Ngọc An và Công ty TNHH Thanh Thanh Solar Energy - chi nhánh BR-VT; Công ty TNHH Thanh Thanh Solar Energy - chi nhánh BR-VT và Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Kiến Quốc.

Tăng liên kết, đầu tư

Bà Võ Thị Trúc Mai, đại diện Công ty CP Bách Hóa Xanh TP. Hồ Chí Minh cho biết, các sản phẩm nông sản của Bà Rịa-Vũng Tàu có chất lượng tốt, đạt các tiêu chuẩn vào hệ thống phân phối của Bách Hóa Xanh. Hiện số lượng nhà cung cấp tại Bà Rịa-Vũng Tàu cho Bách Hóa Xanh còn hạn chế, nên qua hội thảo, Bách Hóa Xanh mong muốn được kết nối với HTX, DN của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để đưa vào hệ thống siêu thị của Bách Hóa Xanh.

Theo ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, nhằm thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về liên kết vùng Đông Nam Bộ, chương trình hành động về xúc tiến đầu tư của Bộ NN-PTNT và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở NN-PTNT phối hợp với TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo nhằm giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đến các tỉnh bạn nhằm liên kết, liên doanh tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, giới thiệu các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian qua. Bên cạnh đó, thông qua hội thảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được lắng nghe, chia sẻ của các DN, HTX để có những giải pháp giúp các DN an tâm đầu tư phát triển nông nghiệp theo đúng định hướng và phù hợp đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đồng thời, đẩy nhanh tốc độ phát triển lĩnh vực nông nghiệp, đạt mục tiêu đề ra và làm sao đưa nông sản của tỉnh tiến xa hơn, trong đó trước mắt là tại khu vực miền Đông Nam Bộ và xa hơn xuất khẩu.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU