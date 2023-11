TX.Phú Mỹ thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 30/11, HĐND TX.Phú Mỹ khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) nhằm thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

Theo báo cáo đánh giá tình hình sử dụng đất năm 2023, TX.Phú Mỹ đăng ký thực hiện 172 công trình, dự án (gồm 66 dự án thu hồi đất; 64 dự án giao đất, cho thuê đất; 9 dự án chuyển mục đích sử dụng đất; 27 dự án thực hiện theo hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất và 6 dự án thực hiện theo hình thức đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất). Trong đó, 118 công trình, dự án đã và đang thực hiện, 54 công trình chưa thực hiện.

Trên cơ sở đánh giá tình hình sử dụng đất năm 2023, thị xã tiếp tục điều chỉnh đưa vào kế hoạch năm 2024 với 175 công trình, dự án với tổng diện tích gần 2.755ha; trong đó, 87 dự án đăng ký mới, còn lại là các dự án chuyển tiếp.

Theo kế hoạch, năm 2024, hiện trạng đất tự nhiên thị xã là 33.302ha. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp 17.212ha (chiếm gần 51,7%), giảm 1.106ha so với năm 2023; đất phi nông nghiệp 16.044ha (chiếm gần 48,2%), tăng 1.208ha so với năm 2023; còn lại đất chưa sử dụng 44,84ha (chiếm 0,13%), giảm 101ha so với năm 2023.

Tại kỳ họp, sau khi thảo luận, xem xét Tờ trình về kế hoạch sử dụng đất năm 2024, 100% đại biểu dự kỳ họp đã thống nhất thông qua Nghị quyết về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

ĐĂNG KHOA