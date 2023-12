Chiều 30/11, tỉnh Bắc Kạn long trọng tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Bắc Kạn.

Cùng dự có các ông: Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ; Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương...

Phó

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn

Dự Hội nghị, về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND,UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu các huyện, xã, phường, thị trấn.

Toàn cảnh Hội nghị

Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2023 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đưa Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển trung bình khá của cả nước; phát triển hài hòa, hợp lý giữa đô thị và nông thôn; giữa khu vực phát triển kinh tế với các khu vực bảo tồn sinh thái, văn hóa. Kinh tế phát triển theo hướng xanh và năng động với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng số đồng bộ, hiện đại; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư theo hướng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định, bền vững; hợp tác, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Định hướng đến năm 2050, Bắc Kạn là tỉnh có kinh tế phát triển khá so với các địa phương trong cả nước, phát triển đô thị theo hướng sinh thái, hiện đại và bền vững, trở thành điểm đến về du lịch nghỉ dưỡng, là một trong những địa phương có môi trường đáng sống của cả nước.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trao Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho tỉnh Bắc Kạn.

Bắc Kạn là tỉnh có triển vọng trong phát triển du lịch, phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, phát triển công nghiệp; nhân dân các dân tộc có bề dày nền văn hóa lâu đời và lịch sử truyền thống cách mạng, văn hóa mang bản sắc riêng, đa dạng và phong phú; tỉnh còn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, địa hình tỉnh Bắc Kạn tương đối phức tạp, bị chia cắt và còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội. Quy hoạch tỉnh định hướng xây dựng tỉnh Bắc Kạn theo hướng phát triển nhanh gắn với tăng trưởng xanh, bền vững, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; phát huy tối đa yếu tố con người, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa của các dân tộc; phát triển kinh tế đồng thời gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là bản luận chứng khoa học, biện chứng và được lập theo phương pháp tích hợp, đa ngành, có tính chất kết nối liên vùng, có tầm nhìn dài hạn, là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quản lý các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường; là cơ sở để kiểm soát, kết nối và phối hợp phát triển các ngành, lĩnh vực; đẩy mạnh liên kết vùng; tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu, khảo sát và đầu tư tại Bắc Kạn; phát huy tối đa các thế mạnh và cơ hội của địa phương tạo cơ hội cho tỉnh Bắc Kạn giải phóng tiềm năng, thu hút mọi nguồn lực cho phát triển.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Lãnh đạo UBND tỉnh đã triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển, chương trình, dự án để triển khai thực hiện quy hoạch, đồng thời chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm đối với các cấp, ngành trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Sự kiện công bố Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được tổ chức đúng vào dịp chuẩn bị kỷ niệm 27 năm ngày tái lập tỉnh, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn trên hành trình thực hiện khát vọng trở thành tỉnh có nền kinh tế năng động, phát triển khá so với các địa phương trên cả nước.

Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã đạt được trong suốt chặng đường đã qua.Nhân dân cả nước cảm ơn đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã dũng cảm, anh hùng trong kháng chiến; hăng say lao động, phát triển quê hương, bảo vệ rừng, bảo vệ mái nhà xanh, lá phổi thiên nhiên, nguồn nước cho các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Trong 06 đột phá phát triển nêu trong Quy hoạch tỉnh, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đối với tỉnh Bắc Kạn cần xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp hiệu quả, bền vững và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Tập trung nguồn lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong phát triển kinh tế rừng với 03 trọng tâm gồm: phát triển dịch vụ sản xuất tín chỉ carbon, điện sinh khối, công nghiệp chế biến lâm sản, dược phẩm, dược liệu, gỗ và sản phẩm khác; chú trọng thực hiện đồng bộ công tác giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng bao trùm, toàn diện;

Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn là quy hoạch có tính “mở”, “chiến lược” và “dài hạn”. Tỉnh cần phải khẩn trương rà soát, lập, điều chỉnh, triển khai các quy hoạch chi tiết, chuyên ngành bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh để mở ra những cơ hội, không gian phát triển mới. Tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ; chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành…Đồng chí cho rằng, sự kiện hôm nay là một sự khởi đầu hết sức tốt đẹp điều đó càng củng cố thêm niềm tin của chúng ta về một Bắc Kạn phát triển xanh, nhanh, và bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thay mặt tỉnh Bắc Kạn tiếp thu đầy đủ tinh thần chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ để cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện, lợi thế của địa phương.

Tỉnh Bắc Kạn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương, của cá nhân đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo, sự đóng góp công sức, trí tuệ, tâm huyết của cả hệ thống chính trị, đơn vị tư vấn, các chuyên gia, nhà khoa học, quần chúng Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong suốt quá trình xây dựng Quy hoạch tỉnh.

Dịp này UBND tỉnh đã trao Biên bản ghi nhớ cho 18 nhà đầu tư, doanh nghiệp hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực tại tỉnh Bắc Kạn

Để cụ thể hoá những tiềm năng, định hướng thu hút đầu tư trong thời gian tới, UBND tỉnh Bắc Kạn đã trao Biên bản ghi nhớ cho 18 nhà đầu tư, doanh nghiệp về hợp tác đầu tư các lĩnh vực du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao và sân golf, năng lượng tái tạo, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, chế biến khoáng sản, lâm sản... tại tỉnh Bắc Kạn.

Theo baobackan.com.vn