Nông dân tất bật thả giống vụ tôm Tết

Giá bán tăng, nhu cầu tôm cho dịp Tết cuối năm và xuất khẩu cao khiến nông dân tất bật chuẩn bị cho một mùa tôm vụ mới.

Vụ Tết năm nay, ông Phan Đức Đạt (xã Lộc An, huyện Đất Đỏ) tăng sản lượng tôm nuôi từ 9 ao lên 12 ao với 1,4 triệu con giống.

Giá tăng, nhu cầu cao

Do nhu cầu cao nhưng nguồn cung trong nước không đủ nên khoảng 2 tháng nay giá tôm liên tục tăng lên. Hiện tôm thẻ chân trắng loại 40 con/kg có giá 150-160 ngàn đồng/kg, loại 25-30 con/kg có giá 180-190 ngàn đồng/kg, tăng 30-40 ngàn đồng/kg so với thời điểm 2-3 tháng trước. Tôm sú loại 15-20 con/kg đang có giá 330-380 ngàn đồng/kg, tăng 30-50 ngàn đồng/kg so với 2 tháng trước.

Ông Phan Đức Đạt (ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ) cho biết, gia đình ông có 18 ao nuôi trên tổng diện tích 16.200m2, trong đó 9 ao lắng và 9 ao nuôi tôm. Mùa vụ vừa rồi gia đình ông thu hoạch được 39 tấn tôm thẻ chân trắng với giá bán bình quân 170 ngàn đồng/kg. So với chi phí 120 ngàn đồng/kg, nông dân có lời 50 ngàn đồng/kg. “Đây là giá bán tốt, chỉ tiếc không có thêm tôm để bán do vụ vừa rồi mưa nhiều làm tăng dịch bệnh, năng suất giảm. Nhà tôi vừa thu hoạch ao nào là thương lái trực chờ mua hết”, ông Đạt nói.

Ông Nguyễn Kim Chuyên, Giám đốc HTX nông nghiệp Quyết Thắng (TP.Bà Rịa) cho biết giá tôm tăng là tín hiệu đáng mừng, dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng do nhu cầu sử dụng lớn vào dịp cuối năm và năm mới. Tuy vậy, đáng tiếc hiện nay nông dân không còn tôm để bán. Bởi, nhiều hộ sợ thua lỗ nên treo ao hoặc thả nuôi ít, một số khác cắt bán tôm cỡ nhỏ để hạn chế thua lỗ.

Theo các thương lái, giá tôm bất ngờ tăng mạnh trong những ngày qua là do thị trường tiêu dùng gia tăng, nhu cầu xuất đi Hà Nội cùng một số tỉnh phía Bắc và Trung Quốc tăng vọt, trong khi nguồn cung hạn chế.

Trong khi đó, các DN chế biến thủy sản cũng đang tập trung nguồn lực thu mua nguyên liệu, chuẩn bị cung cấp cho nhu cầu cuối năm và thị trường Tết Nguyên đán 2024. Ông Trần Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản (Baseafood) thông tin, công ty đang tất bật chuẩn bị đơn hàng cho dịp cuối năm và năm mới. Các nước đều có nhu cầu cao về các loại thủy hải sản, tôm sú, tôm thẻ chân trắng. Nếu các năm trước, đơn hàng cuối năm chỉ khoảng 500 tấn thì năm nay đã tăng lên gần 1.000 tấn.

Sở NN-PTNT khuyến cáo người nuôi cần thả tôm với mật độ phù hợp để đạt kích cỡ lớn, áp dụng các mô hình nuôi tốt, công nghệ cao để tôm đạt chất lượng cao, quan trọng là thực hiện nghiêm việc không sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm trong quá trình nuôi. Hiện diện tích nuôi tôm trên toàn tỉnh gần 2.900ha, trong đó diện tích nuôi tôm sú là 2.745ha (chiếm gần 95%). Mặc dù diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng chỉ chiếm 5% nhưng sản lượng nuôi lại chiếm 80% tổng sản lượng tôm nuôi 11 tháng 2023 (7.329/9.141 tấn) do phần lớn là nuôi thâm canh theo công nghệ cao nên năng suất cao.

Thả giống cho vụ tôm mới

Giá tôm tăng khiến nông dân vui mừng, rộn ràng thả giống gầy vụ tôm mới phục vụ thị trường cuối năm và năm mới. Ông Đạt cho biết, nếu bình thường ông thả tôm 9 ao thì vụ cuối năm này ông tăng thêm 3 ao thành 12 ao với khoảng 1,4 triệu con giống.

“Tôm nuôi vụ đông thường dễ bị bệnh đốm trắng. Do vậy, chúng tôi phải chú trọng phòng ngừa dịch bệnh, xử lý kỹ nguồn nước đầu vào qua hệ thống các ao lắng và diệt khuẩn trong ao nuôi. Nuôi với mật độ thưa trong hệ thống nhà màng để giữ nhiệt độ ổn định, ít chênh lệch giữa ngày và đêm, cũng như tăng cường vitamin trong thức ăn để tăng sức đề kháng cho con tôm”, ông Đạt thông tin.

HTX nông nghiệp Quyết Thắng cũng đang bận rộn thả giống vụ tôm mới với khoảng 1 triệu con giống trên diện tích 5.000m2 mặt nước. HTX nuôi tôm theo mô hình công nghệ cao: nuôi tôm siêu thâm canh bằng hệ thống lọc nước tuần hoàn khép kín trong nhà màng (gọi tắt là RAS). Với công nghệ này, nước được đưa vào ao xả, xử lý hóa chất qua hệ thống lắng để loại bỏ chất hữu cơ lơ lửng và kim loại nặng. Sau đó, nước được diệt khuẩn hoàn toàn trước khi cấp vào ao nuôi. Nguồn nước thải ra từ các ao nuôi tuần hoàn qua hệ thống ao lắng, hồ lọc.

“Nước trong bể nuôi luân chuyển liên tục, sau khi qua các ao xử lý, nguồn nước nuôi tôm được trả về bể nuôi đảm bảo các tiêu chí sạch, an toàn để tôm phát triển, hạn chế tối đa dịch bệnh và hoàn toàn không sử dụng các chất kháng sinh”, ông Chuyên chia sẻ. Ông Chuyên dự kiến, HTX sẽ thu hoạch được khoảng 30 tấn tôm trong vụ này trong thời gian trước và sau Tết Nguyên đán.

Theo Sở NN-PTNT, tổng sản lượng tôm nuôi trong tháng 11/2023 trên toàn tỉnh ước tính đạt 1.012 tấn, tăng gần 6% so với cùng kỳ 2022, trong đó sản lượng tôm sú là 160 tấn, tôm thẻ chân trắng 852 tấn. Tổng sản lượng tôm nuôi 11 tháng 2023 đạt 9.141 tấn, tăng 5% so với cùng kỳ. Hàng tháng, Sở đều tiến hành công tác thu mẫu nước quan trắc và cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh cho bà con nông dân đối với các chỉ tiêu nằm ngoài giới hạn cho phép, cũng như hướng dẫn các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, định hướng nuôi trồng thủy sản.

Bài, ảnh: NGUYÊN MINH